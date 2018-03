Leichtfried/Kadenbach: Tierschutz im gesamten Einflussbereich der EU durchsetzen

SPÖ-Europaabgeordnete kritisieren Doppelstrategie der EU beim Tierschutz

Wien (OTS/SK) - Die beiden SPÖ-Europaabgeordneten Karin Kadenbach und Jörg Leichtfried machen weiter Druck für mehr Tierschutz -insbesondere im Einflussbereich der Europäischen Union. Während in der EU die Tierschutzstandards laufend verbessert wurden - seit dem Vorjahr sind etwa die Legehennen-Batterien in der EU verboten -fördern einige EU-Länder und internationale Finanzinstitutionen Agrarkonzerne außerhalb der EU, in denen die strengen EU-Tierschutzstandards nicht gelten. "Diese Doppelstrategie muss ein Ende haben", fordern daher Jörg Leichtfried und Karin Kadenbach. ****

Noch im Mai dieses Jahres antwortete die EU-Kommission auf eine erste Anfrage der SPÖ-Europaabgeordneten Karin Kadenbach: "Der Kommission ist nicht bekannt, ob die EU-Mitgliedstaaten bilateral und/oder durch internationale Finanzinstitute Investitionskapital oder Ausfuhrkredite für Agrar- und Viehhaltungsbetriebe außerhalb der EU bereitstellen." In einer Folgeanfrage von SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried und nach mehreren Wochen erhöhten Drucks ist nun die EU-Kommission aber am Thema dran. In einer neuerlichen Beantwortung von Ende August schreibt die EU-Kommission an Jörg Leichtfried: "Der Kommission ist bekannt, dass mehrere Tierschutzorganisationen im Mai 2013 einen Bericht über internationale Finanzinstitutionen, Exportkreditversicherer und das Wohlergehen landwirtschaftlicher Nutztiere veröffentlicht haben. Vor diesem Hintergrund prüft die Kommission, wie diese Fragen am besten mit anderen Einrichtungen, darunter der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), diskutiert werden können. Gegenwärtig enthalten die Umwelt-und Sozialgrundsätze oder die damit verknüpften Leistungsanforderungen der EBWE keinen ausdrücklichen Hinweis auf den Tierschutz."

Jörg Leichtfried, Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel im EU-Parlament, betont: "Bereits bei Handelsverträgen mit Drittstaaten hat sich gezeigt, dass Sozial- und Umweltstandards in Richtung des hohen EU-Standards zumindest teilweise angehoben werden konnten. Nun geht es darum, auch bei öffentlichen Banken und Geldgebern darauf zu schauen, dass jene Regeln eingehalten werden, die wir uns innerhalb der EU gesetzt haben!" Neben dem Tierschutz geht es auch wirtschaftlich darum, dass die europäischen Landwirte durch Dumpingmethoden keinen Nachteil erleiden. "Ich erwarte mir von der EU-Kommission eine aktivere Haltung und ein klares Vorgehen, dass öffentliche Gelder und Kredite seitens internationaler und regionaler Finanzinstitutionen nur für jene Projekte vergeben werden können, die auch im Einklang mit den europäischen Werten und rechtlichen Bestimmungen etwa für Tierschutz stehen", bekräftigt auch die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. (Schluss) sc/mp

