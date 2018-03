Niederländer überholen die Koreaner mit ihrem Smartwatch-Design

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - In wenigen Wochen wird Samsung seine mit Spannung erwartete Smartphone-Armbanduhr Galaxy Gear einführen. Obwohl die Koreaner die Ziellinie vor ihrem grössten Konkurrenten Apple überschritten haben, kamen sie dennoch nicht auf den ersten Platz.

Burg, ein niederländischer Hersteller, hat seine ersten Smartwatches vor über vier Jahren auf den Markt gebracht. Im Jahr 2009 erhielt sein erstes Design sofort den ersten Preis für das innovativste Produkt.

Gründer Hermen van Den Burg, ein preisgekrönter Designer aus den Niederlanden, hat jetzt seinen Geschäftssitz in Guangzhou, China, wo seine Firma eine Fabrik, ein Forschungszentrum und einen Schauraum errichtet hat. Burg fertigt eine Vielzahl von Smartwatches für Männer, Frauen und Kinder im modischen, lässigen oder sportlichen Look. Die Preise bewegen sich zwischen 149 und 399 US-Dollar.

Was die niederländische, von Burg entworfene Smartwatch gegenüber den Entwürfen von Samsung und Apples überlegen macht, ist, dass Burgs Uhren eine ganz normale SIM-Karte nutzen, wodurch die Uhr zu einem voll einsatzfähigen, eigenständig funktionierenden Handy wird. Seine Konkurrenten jedoch benötigen allesamt noch eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Handy. Mit anderen Worten, ohne diese Verbindung sind es ganz gewöhnliche Uhren - und daran ist kaum etwas smart.

Burgs Mission ist die Verwendung des niederländischem Designs zur Herstellung von unterhaltsamen, nützlichen und originellen Smartwatches und verwandten Produkten, die sowohl die Uhrenindustrie als auch den Lebensstil der Menschen verändern werden. Burgs Ziele sind:

- Schaffung einer einzigartigen, coolen und modischen Produktgruppe

- Revolutionierung der Uhrenindustrie durch Einsatz von Hochtechnologie bei Uhren - weil Armbanduhren ein Element des alltäglichen Bedarfs sind

- Bieten eines umfassenden Kundenservice durch SIM-Karte, die Burg-Cloud und zusätzliche integrierte Leistungen für Gesundheit, Sicherheit, Sport und Zahlungsverfahren

- Aufstieg zu einer führenden Marke, bekannt für innovative, qualitativ hochwertige und modische Smartwatches

Preise und Auszeichnungen:

- 2009 April, China; Innovativstes Produkt der Messe in Kanton (Guangzhou)

- 2011 März, Deutschland; 1. Platz beim Wettbewerb um den deutschen Trend-Seller Award

- 2012 Oktober, Indien; Innovativstes Produkt der Franchise-Messe in Neu-Delhi

- 2013 August, Frankreich; Anerkennung durch Carrefour Technical Audit

Produktmerkmale:

OS Android 4.0; 3G & WIFI; GPS; SIM-Karte; 3,91 cm; 240cross240 Pixel; Kamera 2.0Mp; Bluetooth 3.0; Zweiwegkommunikation; Sisvel; MPEGLA; Micro SD 32Gb

Einführung:

Die IFA 2013 findet vom 6. bis 11. September in den Messehallen der Messe Berlin in Berlin statt. Besuchen Sie Burg am Stand 101 -5 in Halle 9.

http://b2b.ifa-berlin.com/en/Home.html

