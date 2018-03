ÖAK 1. Halbjahr 2013: KURIER weiterhin klare Nummer 3 am österreichischen Kauf-Tageszeitungsmarkt

Wien (OTS) - 155.522 verkaufte Exemplare (Mo-Sa) weist die soeben veröffentlichte Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) für den KURIER im 1. Halbjahr 2013 aus. Das macht den KURIER im Verkauf erneut zur klaren Nummer 3 am österreichischen Tageszeitungsmarkt. Zum Vergleich: Der KURIER verkaufte im Wochenschnitt um 15.127 Exemplare mehr als "Die Presse" und "Der Standard" zusammen. In der neuen Kategorie "Verbreitete Auflage" kommt er im Wochenschnitt auf 167.709 Exemplare. Sonntags beläuft sich die verbreitete KURIER-Auflage sogar auf 295.679 Exemplare. Verkauft wurden am Sonntag stolze 287.403 Exemplare.

Ebenfalls erfreulich hoch sind die Abozahlen des KURIER: 118.281 Exemplare wurden im 1. Halbjahr 2013 wochentags (Mo-Sa) im Abo bezogen. Sonntags waren es 95.862 Exemplare. Der Abo-Anteil an der verkauften Auflage (Mo-Sa) beträgt damit beachtliche 76 %. "Diesen Abo-Anteil sehen wir als klares Zeichen der großen Wertschätzung und Bindung unserer Leser. Die hohe Lesertreue machen das KURIER Medienhaus neben hervorragenden Mediadaten und kompetitiven Tarifen sowie einem innovativen Produktportfolio zum Premium-Werbepartner insbesondere in den begehrten Top-Zielgruppen", meint dazu KURIER-Gesamtanzeigenleiter Richard Kaufmann.

Unter den einzelnen KURIER-Ausgaben ist der KURIER Wien sowohl sonntags (124.086 verbreitete Auflage) als auch wochentags (Mo-Sa 69.588 verbreitete Auflage) traditionell die auflagenstärkste Ausgabe. Die verbreitete Auflage des KURIER Niederösterreich beziffert die aktuelle ÖAK sonntags mit 99.281 und wochentags mit 64.588 Exemplaren.

