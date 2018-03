FPÖ-Kickl: Volksbefragung über Ausrichtung des Bildungssystems

Nach Dienstrechts-GAU jetzt auch noch Lehrermangel - Unterrichtsministerium ist Super-Pfusch-Ministerium

Wien (OTS) - "SPÖ-Unterrichtsministerin Schmied wandelt auf den Spuren von Ex-Verteidigungsminister Darabos, der bislang die zweifelhafte Ehre hatte als unfähigster Minister aller Zeiten in die Geschichte der österreichischen Innenpolitik einzugehen", kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl den aktuellen Lehrermangel an Österreichs Schulen. "Der Schulversuch eine gescheiterte Ex-Bankerin zur Ministerin zu machen ist gescheitert", so Kickl.

Viel mehr als Ministerin Schmied könne man nicht verbocken, so Kickl, der die täglichen Katastrophenmeldungen aus dem Bildungsbereich Revue passieren ließ: Zu wenige Lehrer, Regierung und Gewerkschaft blockieren sich auf Kosten der Eltern und Schüler gegenseitig, Pflichtschulabgänger beherrschen elementare Kenntnisse nicht und bei Pisa werden wir nach hinten durchgereicht. "Dies alles entspricht dem Bild eines bildungspolitischen Totalschadens", so Kickl, der der Bundesregierung attestierte, unfähig zu sein im Bildungssektor die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen.

Es sei daher erforderlich die bildungspolitische Geisterfahrt von SPÖ und ÖVP zu beenden und das Volk zu befragen, forderte Kickl eine Volksbefragung zur grundlegenden Ausrichtung des österreichischen Bildungssystems. "Wir müssen endlich die Interessen von Schülern und Eltern ins Zentrum stellen und nicht die Interessen von Gewerkschaftsbonzen", so Kickl.

Da Faymann und Spindelegger nicht in der Lage sind die drängenden Probleme im Bildungssektor zu lösen, könnte dass Volk über folgende Fragen abstimmen:

Soll sich die Pflichtschule auf Erlernen der Kulturtechniken konzentrieren?

Sollen 30 Prozent Kinder nichtdeutscher Muttersprache als maximale Obergrenze für eine Schulklasse gelten?

Sollen ausreichende Deutschkenntnisse als Voraussetzung für eine Teilnahme am Regelunterreicht verpflichtend werden?

Sollen Lehrer zur Gratisnachhilfe am Nachmittag verpflichtet werden? Soll die Benotung dem Leistungsprinzip folgen?

Sollen Lehrer leistungsgerecht bezahlt werden?

(Liste nicht vollständig)

"Damit wäre eine klare Vorgabe an die Politik gegeben und das Gewurschtle von Rot und Schwarz hätte endlich ein Ende", so Kickl.

