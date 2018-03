ÖAK: 3,3 Millionen* verbreitete Exemplare

Regionalmedien Austria (RMA) mit höchster verbreiteter Auflage*

Wien (OTS) - Die aktuellen Auflagenzahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) weisen der RMA gesamt mit Kooperationspartnern für das erste Halbjahr 2013 eine durchschnittliche verbreitete Auflage von 3.302.480* Exemplaren aus.

"Wir erreichen mit unseren 128 Wochenzeitungen österreichweit mehr als 3,9 Millionen** Leserinnen und Leser - das macht uns zur Nummer 1** am heimischen Zeitungsmarkt", so die RMA-Vorstände Klaus Schauer und Stefan Lassnig. "Die direkte Zustellung an rund 3,3 Millionen Haushalte ist Basis unseres Geschäftsmodells - die Medien der RMA haben in Summe österreichweit die höchste verbreitete Auflage aller in der ÖAK ausgewiesenen Printprodukte."

Titel der Regionalmedien Austria - ÖAK 1. HJ 2013*:

verbreitete Auflage bz-Wiener Bezirkszeitung 636.627 Bezirksblätter Burgenland 118.130 Bezirksblätter Niederösterreich 676.058 Bezirksblätter Salzburg 209.385 Bezirksblätter Tirol 272.104 Woche Kärnten 227.900 Woche Steiermark 496.747 Bezirksrundschau Oberösterreich 531.330 RZ-Medien Vorarlberg 134.199 Regionalmedien Austria (RMA) gesamt 3.302.480

* Quelle: ÖAK 1. HJ 2013, durchschnittliche verbreitete Auflage im Inland der angeführten Titel der RMA und RMA gesamt (wöchentlich, gratis).

** Quelle: MA 2012 (Erhebungszeitraum 01-12/12), 55 % Nettoreichweite RMA gesamt in Leser pro Ausgabe in

Österreich 14 plus, Schwankungsbreite +/- 0,8%.

RMA gesamt: bz-Wiener Bezirkszeitung; Bezirksblätter BGL, NÖ, SBG, TIR; Woche KTN, STMK; Kooperationspartner: Bezirksrundschau OÖ; Regionalzeitungen VBG; Erscheinungsweise RMA-Medien:

wöchentlich/14-täglich; kostenlos.

RMA - Regionalmedien Austria:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA AG österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 128 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie 11 Zeitungen der Marken Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

