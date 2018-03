FPÖ-LPO Ragger: In der Wirtschaft steigt Unmut gegen Linkskoalition

Vom Land verursachte empfindliche Rückgänge in Werbe- und Baubranche

Klagenfurt (OTS) - "In der Wirtschaft steigt der Unmut gegen die Rot-Grün-Schwarze Koalition. Vor allem in der Werbe- und Baubranche lassen sich empfindliche Rückgänge auf die Untätigkeit der Linkskoalition zurückführen", erklärt FPÖ-Obmann LR Mag. Christian Ragger. "Seit diese Regierung im Amt ist, herrscht Stillstand!".

Die Einschränkungen bei Plakaten hätten in der Realität die Wirkung eines Plakatverbotes, weil die meisten Gemeinden nicht wissen wie sie das von Rot, Grün und Schwarz beschlossene dilettantische Gesetz vollziehen sollen. Die Kärntner Werbewirtschaft beklage daher enorme Umsatzeinbußen. "Der Frust der Unternehmen wurde jetzt noch gesteigert, weil der VP-Landesrat Wolfgang Waldner Landesbroschüren nicht in Kärnten, sondern in Kroatien drucken lässt", teilt Ragger mit.

Ähnlich groß ist der Unmut in der Bauwirtschaft. Mit wachsender Empörung erleben die Firmen, wie die Regierung den sozialen Wohnbau bremst und Projekte in einer monatelangen Warteschleife stecken. "Diese Regierung ist so entscheidungsschwach wie noch keine vor ihr", erklärt Ragger. Es stelle sich die Frage, wann der Präsident der Wirtschaftskammer Franz Pacher diesen Unmut seiner Mitglieder zum Ausdruck bringen wird. "Doch für ihn zählt nur Parteipolitik. Aus Parteiräson schützt er die Untätigkeit der Linkskoalition", kritisiert Ragger.

