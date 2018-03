Rauch: Handeln, nicht schlafen, Herr Minister Stöger!

Stöger sieht keinen Handlungsbedarf in Patientendatenskandal - Müde und schlappe Sozialisten

Wien, 23. August 2013 (ÖVP-PD) "Handeln, nicht schlafen, Herr Minister Stöger! Dass der rote Siebenschläfer im Gesundheitsministerium im Skandal um die Weitergabe von Patientendaten keinen Handlungsbedarf sieht, zeigt dass die SPÖ auf die Menschen pfeift", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch fest. Wie der "Kurier" heute unter Berufung auf eine ehemalige Mitarbeiterin einer Pharmafirma berichtet, wird bereits seit 15 Jahren munter mit Patientendaten gehandelt. "Wenn Stöger ausrichten lässt, dass die Weitergabe von Daten 'schon jetzt strengstens verboten' ist, dann muss man sich ernsthaft fragen, ob er weiß, was man darf und was man nicht darf – wenn man sich die Geschichte der SPÖ anschaut, ist das ja nicht immer ganz so selbstverständlich. Nur weil etwas verboten ist, heißt das ja nicht, dass jemand nicht das Verbot umgeht. Der Genosse Gesundheitsminister pfeift offensichtlich auf den Datenschutz und auf die Persönlichkeitsrechte der Menschen in Österreich", betont der ÖVP-Manager. Und abschließend: "Es ist symptomatisch, dass die Genossen weiter in der Pendeluhr schlafen, anstatt etwas für die Zukunft unseres Landes zu tun. Das beweist: Die ÖVP ist die Partei der Macher!" ****

