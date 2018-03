Striving for Results

Eine Studie zeigt: Österreichs Engagement für Ugandas Wasserversorgung hat viel bewirkt.

Wien (OTS) - Eine Kleinstadt mit Trinkwasser und Sanitäranlagen zu versorgen ist eine komplexe Aufgabe: Uganda hat das in Kooperation mit der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in fast 80 Städten im Südwesten des Landes geschafft. Mehr als eine halbe Million Menschen haben vom "South Western Towns Water and Sanitation Project" profitiert. Was vor 17 Jahren als Pilotprojekt begann, dient heute als Modell für die landesweite Wasserversorgung, das von der ugandischen Regierung in Eigenregie umgesetzt wird.

Eine empirische Studie sollte anhand des Beispiels "17 Jahre Wasserversorgung in Uganda" offenlegen, wie nachhaltig die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit wirkt. Gemeinsam mit einem ugandischen Team sammelte der Studienleiter Reinold Seidelmann Daten von 1.400 Haushalten und führte Interviews. Die Bilanz liegt nun vor.

Die Austrian Development Agency (ADA), die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe DialogEntwicklung zu einer Diskussion über die Studienergebnisse ein.

"Striving for Results"

Taking stock: 17 years of Austrian support to water and sanitation development in Uganda

Welcome

Martin Ledolter, Managing Director of the Austrian Development Agency (ADA)

Presentation of the empirical study

Reinold Seidelmann, Water Sector Expert of hydrophil-iC, Austria

Key note address

Betty Bigombe, Minister of State for Water Resources, Uganda

Impulse statement

Kerstin Danert, Director of the Rural Water Supply Network, SKAT, Switzerland

Dienstag, 27. August 2013, 18.00 Uhr

Diplomatische Akademie Wien

Favoritenstraße 15A, 1040 Wien

