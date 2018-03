Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Prof. Josef Schagerl zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Prof. Josef Schagerl zum 90. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen vielfältiges künstlerisches Schaffen als Bildhauer würdigt. "Sie haben durch Ihre zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland den Ruf Österreichs als Heimat großer Schöpfungen nachhaltig gestärkt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

