Wolfgang Orgeldinger neuer CEO von IFCO SYSTEMS

Gmunden (OTS) - IFCO SYSTEMS gab heute bekannt, dass Wolfgang Orgeldinger neuer Chief Executive Officer des Unternehmens wird und damit die Nachfolge von Karl Pohler übernimmt, der das Unternehmen verlassen wird. Wolfgang Orgeldinger wird von Karl Pohler außerdem auch die Position des Group President Business Unit RPC (Reusable Plastic Container) der Brambles-Gruppe übernehmen, zu der IFCO SYSTEMS gehört. Karl Pohler wird bis zum 30. September 2013 im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu unterstützen.

Wolfgang Orgeldinger war seit 2002 Chief Operating Officer der IFCO-Gruppe und für alle operativen Bereiche des Unternehmens, Logistik, Poolmanagement und Informationstechnologie verantwortlich. Von 2000 bis 2002 war er als Chief Information Officer von IFCO für E-Logistik und Informationstechnologie zuständig.

Der Führungswechsel folgt bei IFCO auf die erfolgreich vollzogene Integration des Unternehmens in die Brambles-Gruppe, die IFCO im März 2011 übernommen hat, und auf die Entwicklung des Unternehmens zum weltweit führenden Anbieter von RPC-Pooling-Systemen, mit denen IFCO den Einzelhandel und die Produzenten von Lebensmitteln im Frischebereich mit einem Pool von über 180 Millionen RPCs aus 45 Standorten in aller Welt versorgt.

Bevor Wolfgang Orgeldinger zu IFCO kam, war er bei Europas führendem IT-Distributor Computer 2000 in verschiedenen Geschäftsführungsfunktionen tätig. Unter anderem war er Mitglied des Vorstands der Computer 2000 AG sowie Geschäftsführer von Computer 2000 Deutschland. Als Vorstandsmitglied der Computer 2000 AG war er für die gesamte Logistik sowie die Bereiche technische Dienstleistungen, Konfigurations- und Assemblierungsservices und IT der Computer 2000 Gruppe verantwortlich. Davor arbeitete er zehn Jahre lang in verschiedenen Management-Positionen bei der Digital Equipment Corporation. Herr Orgeldinger hat einen Abschluss als Diplom Kaufmann von der Universität Bayreuth.

Wolfgang Orgeldinger sagt: "Ich freue mich auf meine neue Position bei IFCO und Brambles, in der ich in den nächsten Jahren mit unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten kann. Ich möchte Karl Pohler außerordentlich für seine Führung, seine Unterstützung und seinen Beitrag in 13 erfolgreichen Jahren danken, in denen er IFCO als CEO geleitet und aufgebaut hat. Gemeinsam mit ihm werde ich einen reibungslosen Führungswechsel sicherstellen."

Karl Pohler erklärt: "Der Führungswechsel zu Wolfgang Orgeldinger gewährleistet Kontinuität im Sinne der Weiterführung von Service und Betreuung unserer Kunden als auch beim weiteren Ausbau des Unternehmens. Es war mir eine Freude, das Geschäft von IFCO in den letzten 13 Jahren aufzubauen, und ich bin überzeugt, dass sich der Wachstumskurs von IFCO als Teil der Brambles-Gruppe unter der Führung von Wolfgang Orgeldinger fortsetzen wird."

Über IFCO

IFCO SYSTEMS ist ein internationaler Anbieter von Logistikdienstleistungen, der Kunden aus über 40 Ländern bedient und einen Pool von rund 180 Millionen RPCs betreibt, die in erster Linie für den Transport frischer Lebensmittel aus den Anbaugebieten zu den führenden Lebensmittelhändlern Verwendung finden. IFCO gehört zu Brambles Limited.

Über Brambles

Brambles Limited ist eine Gesellschaft, die insbesondere über ihre Marken CHEP und IFCO Logistiklösungen für die Lieferkette in mehr als 50 Ländern anbietet. Der Konzern ist auf Pooling-Lösungen und die damit verbundenen Dienstleistungen spezialisiert mit Schwerpunkt auf dem externen Management wiederverwendbarer Paletten, Kisten und Behälter. Brambles ist an der australischen Börse (ASX) notiert, der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney, Australien.

