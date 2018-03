Unterschätzt und tödlich: Kippfenster

Österreichischer Tierschutzverein klärt Katzenbesitzer auf

Wien (OTS) - Obwohl immer wieder davor gewarnt wird, ignorieren manche Katzenbesitzer die große Gefahr, die Kippfenster für ihre Lieblinge darstellen. Die von Natur aus sehr neugierigen Tiere sehen diese nämlich als Einladung. Meist schaffen es die Samtpfoten mit Kopf und Bauch durch den Spalt und bleiben dann mit dem Becken hängen. Bei ihren teils heftigen Befreiungsversuchen verkeilen sie sich oft noch stärker. Dabei können sie sich gravierende Verletzungen an Knochen, Nerven und Gewebe zuziehen. Oft werden die Körperteile hinter der eingeklemmten Stelle nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt oder die Nerven abgeklemmt. Bleibende Lähmungen der hinteren Gliedmaßen sind möglich. Im schlimmsten Fall kann das sogenannte Kippfenster-Syndrom sogar zum Tod der Katze führen.

Die "Assisi-Hof" Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereins wird immer wieder zu derartigen Notfällen gerufen. Susanne Hemetsberger, Geschäftsführerin des Österreichischen Tierschutzvereins kennt das Dilemma der Katzenbesitzer: "Viele Menschen möchten die Fenster in ihrer Abwesenheit weder vollständig verschließen, noch vollständig öffnen, aus Angst vor Einbrüchen oder einem Unwetter."

Was also tun? Hemetsberger rät: "Im Fachhandel gibt es z.B. den sogenannten Katzenfreund. Ein Keil wird einfach in den Spalt des geöffneten Kippfensters geschoben. Er verhindert so, dass die Stubentiger immer tiefer in den Spalt rutschen."

Und falls es doch einmal passiert? "Eine eingeklemmte Katze muss so schnell wie möglich vorsichtig befreit und zum Tierarzt gebracht werden. Je rascher das passiert, desto größer sind ihre Chancen auf vollständige Genesung", so Hemetsberger abschließend.

