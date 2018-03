FA-Rösch: Rote Genossen haben flexibles Arbeitszeitmodell ohnehin schon unterstützt!

Wien (OTS) - "Großspurig hat SPÖ-Chef Werner Faymann in einer Tageszeitung zum Besten gegeben, dass es eine Flexibilisierung der Arbeitszeit mit der SPÖ nicht geben würde", erinnert der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch. Und er betont: "Faymann hätte besser beim MAN-Werk in Steyr nachfragen sollen, wo die roten Betriebsräte, federführend der Betriebsratsvorsitzende und oberösterreichische AK-Vizepräsident Erich Schwarz, ein flexibles Arbeitszeitmodell durchgeboxt haben!" Beschlossen wurde ein Modell, dass einen 2-Schichtbetrieb vorsehe, an dem die Arbeitszeit jedes zweiten Freitags auf die anderen Tage verlagert wurde. Die Auszahlung der Überstunden war nicht mehr vorgesehen.

Über das neue Modell, welches mit 1. April dieses Jahr in Kraft trat, hätte zwar die Belegschaft abstimmen dürfen, allerdings wurde vieles verschwiegen. Wie etwa, dass es bei den Urlaubstagen zu Kürzungen kommen wird. Aufgrund der Existenzängste und drohendem Mitarbeiterabbau gab es eine Mehrheit, für die neue Schichtenregelung, obwohl die Belegschaft wußte, dass das Modell keine Überstunden vorsieht, da die Arbeitszeiten umgeschichtet wurden. Das Unternehmen habe sich dadurch angeblich Auszahlungen in Millionenhöhe erspart, wurde Rösch zugetragen. Nunmehr würden die Mitarbeiter nach Bedarf sogar in der ursprünglich freien Zeit zur Arbeit herangezogen.

"Flexibilisierung der Arbeitszeit heißt, dass Überstundenzuschläge wegfallen. Im Klartext ist das eine Lohnkürzung. Das geht mit uns nicht", zitiert Rösch den SPÖ-Bundeskanzler. Vor der Wahl mime die SPÖ den Arbeitnehmervertreter. Doch im restlichen Zeitraum sei die SPÖ nichts anderes als ein Arbeitnehmerfeind, so Rösch. Übrigens: Der Vorsitzende von den Angestellten des MAN-Werks, Markus Vogl, der ebenfalls für das flexible Arbeitszeitmodell war, kandidiert im Traunkreis als Nummer 1 für die SPÖ bei der Nationalratswahl.

