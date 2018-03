FPÖ-Themessl zum ÖVP-Wahlkampfauftakt: "Spindelegger & Co tun so, als ob sie nicht in der Regierung waren"

ÖVP hat in den letzten 7 Jahren Regierungsverantwortung keine substanziellen Reformen - weder steuer- noch wirtschaftspolitisch - zustande gebracht

Wien (OTS) - "Die ÖVP hätte in den vergangenen Jahren genügend Zeit gehabt, sich um die von Vizekanzler Spindelegger angestrebte Entfesselung der Wirtschaft zu kümmern. Genau genommen haben sowohl der Wirtschaftsminister als auch die Finanzministerin - beide ÖVP -die Wirtschaft nicht entfesselt, sondern die Fesseln enger angezogen. Jetzt von Entlastung und Entbürokratisierung zu sprechen, ist daher mehr als durchsichtig", reagiert der Vorarlberger FPÖ-Spitzenkandidat zur Nationalratswahl, NAbg. Bernhard Themessl, auf die im Zuge des ÖVP-Wahlkampfauftaktes in Vorarlberg getätigten Aussagen.

"Anstatt sich um substanzielle Reformen des Steuersystems oder um wirtschaftspolitische Impulse zu kümmern, hat die ÖVP in ihren letzten 7 Jahren Regierungsverantwortung munter Belastungspakete geschnürt, Steuererhöhungen mit beschlossen und die Streichung von Familienleistungen mit zu verantworten. Wenn jetzt die ÖVP vor allem in Wirtschaftsfragen von einer Richtungsentscheidung bei der kommenden Wahl spricht, dann ist das angesichts der unrühmlichen Regierungsbilanz der ÖVP geradezu eine schwere Drohung", so Themessl.

"Jahrelang wurden von den zuständigen ÖVP-Ministern Dinge schön geredet, negative Entwicklungen ignoriert und notwendige Reformschritte unterlassen. In Wahlkampfzeiten erwacht die ÖVP dann plötzlich wieder aus ihrer Lethargie und gibt ihre altbekannten Stehsätze von Entbürokratisierung und Entlastung zum Besten. Sich dann auch noch als zukünftige Reformkraft darzustellen ist äußerst unverfroren angesichts der Tatsache, dass - wie aktuell am Beispiel eines neuen Lehrerdienstrechts ersichtlich - es stets namhafte ÖVP-Vertreter wie Beamtengewerkschafter Neugebauer sind, die auf der Reformbremse stehen und auf Blockade setzen. Die ÖVP war bisher nicht bereit, notwendige Reformen anzugehen und wird es auch nach der Wahl nicht sein", betont der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

