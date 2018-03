FPÖ-LPO Ragger: Regierung fahrlässig - monatelang keine Wohnbaufreigaben

Untätigkeit verschärft Krise am Arbeitsmarkt

Klagenfurt (OTS) - Die Linkskoalition agiert fahrlässig, weil sie in diesem Sommer keine bereits vorgenehmigten Wohnbauprojekte freigibt. Damit verschärft sie die schwierige Situation auf dem heimischen Arbeitsmarkt", kritisiert der Obmann der FPÖ-Kärnten LR Mag. Christian Ragger.

Bei der Wohnbaureferentin LHStv. Dr. Gabriele Schaunig-Kandut stauen sich die Anträge der Wohnbauträger. Von rund 800 im vergangenen Herbst vom Wohnbauförderungsbeirat genehmigten Wohnungen sind erst 120 freigegeben worden. "Ich weiß nicht, worauf Schaunig wartet. Sie blockiert damit mutwillig die lokale Baukonjunktur und trägt damit bei zur Arbeitslosigkeit in der Baubranche", kritisiert Ragger. Die nächste Regierungssitzung sei erst für 10. September angesetzt. Wenn Schaunig an diesem Termin endlich die Freigabe von Wohnbauprojekten beantragt, könnten diese aufgrund der nötigen Vorlaufzeiten kaum mehr in diesem Herbst beschäftigungswirksam werden.

Seit die Kärntner Linkskoalition im Amt ist, verringert sich die Bautätigkeit in Kärnten. "Kein Wunder, wenn sie Monate benötigt, um bereits vorgenehmigte Projekte im Wert von rund 50 Millionen Euro in Umsetzung zu bringen. Während Kärnten in den vergangenen Jahren bei dem Kennwert fertiggestellte Wohnungen je 1.000 Einwohner österreichweit immer im guten Mittelfeld, werde es angesichts dieser Fahrlässigkeit von Rot-Grün und Schwarz 2013 weit hinten liegen, warnt Ragger abschließend unter Hinweis auf Berechnungen von Statistik Austria für das heurige Jahr: "Rückläufige Auftragsbestände wies als einziges Bundesland Kärnten (-10,5 Prozent) auf."

