Innere Stadt: Jedermanns Ende und Adis Samtorchester^

Letzte Vorstellungen: 26. bis 30.8., Gala-Konzert: 31.8.

Wien (OTS) - Seit Donnerstag, 18. Juli, stellt der Sensenmann dem Couturier Koloman "Mandi" Jedermann bei Vorstellungen im "Wiener Lustspielhaus" in der Innenstadt auf dem Platz Am Hof nach. Unaufhaltsam naht Jedermanns Ende: Nur mehr von Montag, 26. August, bis Freitag, 30. August, wird auf der Sommer-Bühne eine belustigende "Jedermann"-Fassung nach Wiener Art gezeigt. Auf Grund der eingehenden Bearbeitung des Werks von Hugo von Hofmannsthal durch den zeitgenössischen Literaten "Franzobel" wandelte sich das traditionelle Bühnenspiel zu einer launigen musikalischen Posse mit dem feschen Titel "Jedermann oder Der Tod steht ihm gut".

Die letzten fünf Vorstellungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr. Eintrittskarten sind an der "Lustspielhaus"-Kasse (Dienstag bis Samstag von 15.00 bis 20.00 Uhr) in vier Preisklassen (34 Euro, 29 Euro, 24 Euro plus 9 Euro) zu haben. Wenn Intendant Adi Hirschal sich als "Abkratius Hindrich von Sens und Moder" dem Modeschöpfer "Mandi" nähert, kommt kein Schrecken sondern Heiterkeit auf. Jedermanns Mama "Alphonsine Stopfschwammerl" schätzt den Schaumwein, die Buhlin "Isabella Kartoffelkeller" hat eine eigenwillige Ausdrucksweise und auch allen weiteren Akteuren sind die Gunst und die Lacher des Publikums gewiss.

Am Samstag, 31. August, klingt die 10. "Lustspielhaus"-Saison mit einer konzertanten "Sommer-Schluss-Gala" aus. Ab 20.00 Uhr singt Adi Hischal internationale Hits aus den 60ern und 70ern, zum Beispiel "My Way" und "In the Ghetto", in der Sprache der Wienerstadt und für die Begleitung bei diesem so genannten "XXL-Konzert" sorgt das formidable Quartett "Samtorchester" (Preis: 34 Euro, 29 Euro, 24 Euro bzw. 9 Euro). Auskünfte und Eintrittskarten-Bestellungen: Telefon 0681/201 511 75, E-Mail: karten @ wienerlustspielhaus.at.

Allgemeine Informationen:

Sommer-Theater "Wiener Lustspielhaus":

www.wienerlustspielhaus.at

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at