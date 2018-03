Favoriten: Saloon-Konzert mit der Band "Wiener Blue(s)"

Wien (OTS) - Alte und neue Wienerlieder, Eigenkompositionen und Austro-Pop-Hits interpretiert die Kapelle "Wiener Blue(s)" mit Verve. Wissenswertes über geschichtliche Hintergründe, launige Anekdoten aus der "Welt der Beamten" sowie frivole Geschichten aus dem "österreichischen Märchenland" sind bei den Auftritten der Musikanten ebenso zu hören. Am Samstag, 24. August, begibt sich Ensemblechef Peter Steinbach (Gesang, Moderation) mit den Freunden Klaus Kofler (Perkussion, Gitarre), Nino Holm (Geige, Bass), Fredy Tezzele (Gitarre) sowie Heinz Jiras (Akkordeon, Gesang) und Christian Wittmann (Drehorgel) in den Böhmischen Prater, um im dortigen "Tivoli-Saloon" (10., Laaer Wald 30 c) mit dem Gast-Musiker Herbert Janata (Banjo, Gitarre, Ukulele) zu konzertieren. Herbert Janata ist bekannt als Mitglied der legendären "Worried Men Skiffle Group". Beginn dieses absolut "wienerischen" Abends ist um 20.00 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro (inklusive 3-Euro-Getränkegutschein). Die Veranstaltung wird vom Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli" organisiert. Weitere Informationen: Telefon 689 91 91 und Telefon 0650/717 82 04 ("Hotline"). Zuschriften an das Verbandsteam per E-Mail: saloon @ tivoliwien.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble "Wiener Blue(s)":

www.wiener-blues.at

Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli":

www.tivoliwien.at

www.tivoli.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at