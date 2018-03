AVISO: Göttin des Glücks eröffnet am 30. August Flagship Store in Wien 7

Wien (OTS) - Die Göttin kehrt heim auf den Olymp, denn in Wien Neubau fing alles an: Im 7.Bezirk, Kirchengasse, lernten sich die DesignerInnen kennen und nähten die ersten göttlichen Modelle. "Das Studio" - so der Name des Ladens - war vor 10 Jahren eines der ersten Modegeschäfte der Zone, mittlerweile entwickelte sich diese Gegend zum hippsten Fashionviertel der Stadt. Nun kehrt die Göttin nach Hause zurück und übernimmt "Das Studio". Dieses wird somit zum 6. göttlichen Store in Österreich, erstmals im neuen Vintage-Ladenbau-Stil.

Wunderbare Winterkollektion

Freudige Eröffnung ist am 30.8. ab 11h. Auch die aktuelle Winterkollektion wird präsentiert, Kreationen unter dem Titel "Die Welt ist voller Wunder": Asymmetrische Linien und runde Formen sind das Wiedererkennungsmerkmal, die Grundtöne Blau, Grün, Aubergine und Schwarz werden aufgebrochen durch herbstliche Akzentfarben wie Safrangelb oder Grasgrün. Göttliche Highlights bilden Accessoires von Bademänteln über Bettwäsche, Nackenrollen und Zierpolster-Überzügen bis hin zu Taschen, Schals und Pulswärmern.

"Faxi-Shuttle" eingerichtet

Die DesignerInnen Igor Sapic und Lisa Muhr stehen für Pressegespräche zur Verfügung. Auch Bild- und Reiseberichte zur fairen Erzeugungskette (die Stoffe werden auf Mauritius und in Indien zu fairen Konditionen hergestellt) gibt es zu bestaunen. Das bisherige göttliche Geschäft in der Operngasse bleibt bestehen und wird als Outlet an 3 Tagen pro Woche weitergeführt. Am Eröffnungstag, dem 30.8., steht ein Faxi (=Fahrradtaxi) von 14h-18.30h zur Verfügung, um die KundInnen zwischen Outlet und Kirchengasse hin und her zu chauffieren - ganz nach dem göttlichen Leitspruch "Danke mir gehts gut!"

PG zur Eröffnung: 30.8.13, 11.00, im Shop,

Shop: Kirchengasse 17, 1070 Wien, Öffnungszeiten: MO-FR 11-18.30h, SA 11-17h www.goettindesgluecks.at

Presse-Fotos: www.goettindesgluecks.at/presseportal/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

GDG, DI Lisa Muhr, +43-676-5469001, presse @ goettindesgluecks.at PURKARTHOFER PR, +43-664-412-1491, info @ purkarthofer-pr.at