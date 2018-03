Das große Kanzlerduell auf PULS 4

Wien (OTS) - Alle 5 Jahre wählen die Österreicherinnen und Österreicher einen neuen Bundeskanzler. Die Nationalratswahl am 29. September 2013 wird entscheiden wer die kommenden 5 Jahre dieses Amt besetzen wird. Das erste TV-Duell gibt es am Montag, den 26. August 2013 um 20:15 Uhr auf PULS 4.

PULS 4 News Kanzlerduell: Der Wahlkampf 2013 ist bereits gestartet - auf PULS 4 gibt es am Montag, den 26. August das erste große Kanzlerduell im TV.

Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger sind am Montag, den 26. August 2013 zu Gast im PULS 4 Center. Für das erste Duell im TV stellen sie sich in der PULS 4 News Wahlarena den Fragen aus dem Publikum. Ab 20:15 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit ihre Fragen an Kanzler und Vizekanzler zu stellen. Unterstützt werden sie dabei von News-Anchor-Woman Gundula Geiginger. Nachgefragt und hinterfragt wird von Infochefin Corinna Milborn und Journalist Peter Rabl, die gemeinsam durch das Duell führen werden.

PULS 4 bietet den Zuseherinnen und Zusehern gemeinsam mit OGM, dem meistzitierten Meinungsforschungsinstitut in den österreichischen Medien, eine topaktuelle und repräsentative LIVE- Umfrage in der österreichischen Bevölkerung. Während der Sendung werden die Top-Themen von einer repräsentativen Gruppe von 500 Österreicherinnen und Österreichern bewertet.

Alle PULS 4 News Wahlarenen auch über Livestream abrufbar

Als Zusatz zu den TV-Übertragungen der Wahlsendungen, ist jede Sendung auch live unter puls4.com online zu verfolgen. Neben dem Livestream gibt es zudem die Möglichkeit am SecondScreen mitzudiskutieren. Die Teilnahme an der Live-Diskussion ist mit allen gängigen Social Media Networks, wie Facebook, twitter, Google+, etc. und auch ohne Registrierung möglich.

