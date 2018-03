Volkshilfe NÖ erweitert Betreuungsangebot für Klein- und Schulkinder

Wiener Neustadt (OTS) - Ab September 2013 vergrößert die Volkshilfe Niederösterreich / SERVICE MENSCH GmbH ihr Betreuungsangebot für Klein- und Schulkinder mit einer neuen Kleinkindgruppe, neun schulischen Nachmittagsbetreuungen und der Einrichtung von neuen Gruppen in drei Horten. Die Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH betreibt somit 70 Betreuungseinrichtungen für Klein-, Kindergarten-und Schulkinder in Niederösterreich.

"Gerade der Schulbeginn stellt berufstätige Eltern vor neue organisatorische Herausforderungen", so der Präsident der Volkshilfe NÖ Abg.z.NR Prof. Ewald Sacher, "mit unseren Kinderbetreuungseinrichtungen in fast allen Bezirken Niederösterreichs unterstützen wir Eltern dabei, Beruf und Kinderbetreuung erfolgreich unter einen Hut zu bekommen. Die Kinder werden professionell und liebevoll von einem pädagogisch geschulten Team betreut und gefördert."

"Wir erweitern unser Kinderbetreuungsnetz mit der Eröffnung einer Kleinkindgruppe in Hollabrunn und schulischen Nachmittagsbetreuungen in Achau, zwei in Bruck an der Leitha, Leopoldsdorf im Marchfelde, Marchegg, Pottenstein, St. Veit an der Gölsen, Strasshof und Untersiebenbrunn", erläutert Geschäftsführer Mag.(FH) Gregor Tomschizek die Neuerungen, "die beiden Horte Münchendorf und St. Andrä-Wördern werden um jeweils eine Gruppe erweitert."

Die Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH betreibt somit insgesamt 70 Betreuungseinrichtungen für Klein-, Kindergarten- und Schulkinder. Je nach Bedarf sind viele dieser Kinderbetreuungseinrichtungen auch an schulautonomen Tagen und ganztags in den Ferien geöffnet. Die pädagogisch ausgebildeten MitarbeiterInnen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre, genug Spielraum für Entspannungsphasen und unterstützten die Kinder bei der Entwicklung ihrer sozialen Kompetenz.

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH,

Bereichsleitung Kids & Family

Dr. Roswitha Pippan, Tel. 02622 / 82200-6300

E-Mail: kids @ noe-volkshilfe.at