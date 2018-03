Bosch und NIRA vertiefen die Zusammenarbeit

Linköping, Sweden (ots/PRNewswire) - Bosch und NIRA haben mit einem Vertrag ihre Zusammenarbeit vertieft. Der Vertrag sieht die Ausrüstung und den weltweiten Vertrieb von Bosch Radschlupfregelsystemen mit dem indirekten Reifendruckkontrollsystem TPI vor.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121012/567527 )

Klicken Sie hier für die deutsche Version der Pressemitteilung

http://www.multivu.com/mnr/62403-nira-bosch-new-contract

"Wir haben Bosch schon seit einigen Jahren als kompetenten und verlässlichen Partner kennen und schätzen gelernt und sind deshalb besonders stolz, Lieferant von Reifendruckkontrollsystemen für Bosch zu werden. Der neue Vertrag öffnet uns Kontakte und Märkte die wir, sozusagen als Zwerg unter den Automobilriesen, alleine nie erreichen könnten." (Jörg Sturmhoebel, CMO bei NIRA)

Die Vereinbarung etabliert NIRA fest als Unterlieferant (Tier2) und hat bereits positive Wirkung auf das Kundenportfolio und die Geschäftsentwicklung gezeigt. Es wird deshalb ein weiterer Ausbau der Personalkapazitäten und Einrichtungen bei NIRA erwartet.

Als Folge des steigenden Umwelt- und Sicherheitsbewusstseins wird in immer mehr Märkten die Ausrüstung der Fahrzeuge nicht nur mit ABS und ESP verlangt sondern auch mit Reifendruckkontrollsystemen (TPMS). Die weltweite Einbaurate für indirekte TPMS wie TPI in Pkw und leichte Nutzfahrzeuge wird deshalb von aktuell ca. 5% auf über 25% in 2018 steigen. NIRA ist Marktführer in diesem Segment und fest entschlossen diese Position zu verteidigen. Die Zusammenarbeit mit Bosch ist ein wichtiger Schritt dahin.

Über NIRA Dynamics:

NIRA Dynamics AB ist ein weltweit führender Zulieferer von iTPMS (indirekten Reifendruckkontrollsystemen, engl. Tire Pressure Monitoring Systems). Anders als direkt messende dTPMS mit Sensoren in den Rädern ist TPI, Tire Pressure Indicator, eine rein software-basierte Technologie um den Reifendruck effizient und verlässlich zu überwachen. TPI wird meist in Radschlupfregelsysteme wie ABS und ESP integriert und ist bereits in mehr als 5 Millionen Fahrzeugen weltweit in Gebrauch. NIRA verfügt am Firmensitz im schwedischen Linköping über ca. 50 Ingenieure.

Link: http://www.niradynamics.se

Über Bosch:

Die Bosch Gruppe ist neben anderen Geschäftsfeldern der grösste Automobilzulieferer der Welt und hat über 300.000 Mitarbeiter. Bosch verfügt über eine lange Tradition wegweisende Innovationen erfolgreich in den Volumenmarkt einzuführen und ist Weltmarktführer für Radschlupfregelsysteme.

Link:

http://www.bosch.com/de/com/bosch_group/business_sectors_divisions/au

tomotive_technology/chassis_systems_control/chassis-systems-control.h tml

Contact: Jörg Sturmhoebel CMO NIRA Dynamics AB jorg.sturmhoebel@niradynamics.se

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121012/567527

Video: http://www.multivu.com/mnr/62403-nira-bosch-new-contract