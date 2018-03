EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / HALBJAHRESERGEBNISSE ZEIGEN NACHHALTIGE STARKE OPERATIVE PERFORMANCE UND SOLIDEN FORTSCHRITT BEI DER WACHSTUMSSTRATEGIE DER GRUPPE

23.08.2013

Atrium European Real Estate Limited

("Atrium" oder die "Gruppe")

HALBJAHRESERGEBNISSE ZEIGEN NACHHALTIGE STARKE OPERATIVE PERFORMANCE UND SOLIDEN FORTSCHRITT BEI DER WACHSTUMSSTRATEGIE DER GRUPPE Brutto-Mieteinnahmen für das erste Halbjahr übersteigt EUR100 Millionen

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 23. August 2013. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien und Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa, gibt seine Ergebnisse für die 1. Jahreshälfte und das 2.Quartal zum 30. Juni 2013 bekannt.

Finanzielle Highlights:

* Brutto-Mieteinnahmen steigen um 5,2% auf EUR101,1 Mio (1. Jahreshälfte 2012: EUR96,2 Mio), mit einer Steigerung der Brutto-Mieteinnahmen nach EPRA auf Vorjahresvergleichsbasis um 3,9% auf EUR99,7 Mio (1. Jahreshälfte 2012:

EUR95,9 Mio)

* Netto-Mieteinnahmen steigen um 4,9% auf EUR96,3 Mio (1. Jahreshälfte 2012:

EUR91,7 Mio), mit einer Steigerung der Netto-Mieteinnahmen nach EPRA auf Vorjahresvergleichsbasis um 3,6% auf EUR94,8 Mio (1. Jahreshälfte 2012:

EUR91,5 Mio)

* Operative Marge bleibt stabil auf 95,2% und liegt somit leicht über der Erwartung der Unternehmensleitung für das Gesamtjahr (1. Jahreshälfte 2012:

95,4%)

* Belegrate nach EPRA bleibt unverändert bei 98%

* EBITDA (ausgenommen Neubewertungen und Verkäufe) steigt um 6,8% auf EUR81,3 Mio (1.Jahreshälfte 2012: EUR76,1 Mio)

* Gewinn vor Steuern beträgt EUR61,7 Mio, im Vergleich zu EUR90,9 Mio in der 1. Jahreshälfte 2012, zurückzuführen insbesondere auf eine nicht cashwirksamen Aufwertung des Portfolios von EUR7,5 Mio im Vergleich zu EUR 33,0 Mio für das erste Halbjahr des letzten Geschäftsjahres

* Angepasstes EPRA Ergebnis pro Aktie erhöht sich um 4,1% auf 17,7 Cents (1. Jahreshälfte 2012: 17,0 Cents)

* EPRA Net Asset Value (NAV) pro Stammaktie erhöht sich um 1,4% auf EUR6,52 (31. Dezember 2012: EUR6,43; 31. März 2013: EUR6,49) nach Ausschüttung einer Dividende von EUR0,10 je Aktie.

* Der Wert der 156 Bestandsobjekte der Gruppe wächst um 0,8% auf über EUR2,2 Mrd, davon sind über EUR1,0 Mrd in Polen domiziliert

* Barvermögen von EUR529,9 Mio und Fremdmittel von EUR879,5 Mio zum 30. Juni 2013 (FJ 2012: EUR537,1 Mio) mit einer Brutto-LTV (loan-to-value-ratio) von 31,5% und einer Netto-LTV von 12,5%, welche beeinflusst sind durch die erfolgreiche Platzierung eines EUR350 Mio Eurobond während des Berichtszeitraums

* Ausschüttung einer Dividende von EUR0,05 per Aktie mit der dritten Quartalszahlung per 30.September 2013 an die am 21. September 2013 registrierten Aktionäre, mit 19. September 2013 als Ex-Tag

Operative Highlights:

* Bekanntgabe des Erwerbs der Galeria Dominika?ska, einem Einkaufszentrum in Wroclaw, Polen um EUR151,7 Millionen, der im Einklang mit dem Ziel der Gruppe steht, erstklassige, einkommensgenerierende Einkaufszentren in den Großstädten von Atrium's Kernmärkten der CEE Region zu erwerben * Erfolgreiche Platzierung einer 3,7-fach überzeichneten unbesicherten siebenjährigen Anleihe über EUR350 Millionen

* Das 75.000m² Projekt der Gruppe, Atrium Felicity, in Polen, welches im ersten Quartal 2014 eröffnet werden soll ist mittlerweile zu 90% und mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 6 Jahren vorvermietet. Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Projektes Atrium Copernicus betreffend die 17.300m² Phase II haben begonnen und ist dieses zu 65% vorvermietet

Kommentar zu den Ergebnissen von Rachen Lavine, CEO von Atrium European Real Estate: "Wir haben im ersten Halbjahr durch unsere robuste operative Performance und ein kontinuierliches Wachstum in den Mieteinnahmen positive Ergebnisse erzielt. Wir haben auch in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie gute Fortschritte gemacht. So haben wir einen EUR350 Millionen Eurobond erfolgreich platziert und ein Grade A Einkaufszentrums in Wroclaw, Polen, für EUR151,7 Millionen erworben. Zusätzlich sind 90% unseres bedeutenden Bauprojekts, Atrium Felicity, in Lublin bereits vorvermietet und haben wir vor kurzem mit den Bauarbeiten für die große Erweiterung unser Atrium Copernicus Einkaufszentrum in Torun begonnen. Beide werden bis nächstes Jahr fertiggestellt. Die wirtschaftliche Lage scheint sich langsam zu verbessern und lässt mich, mit vorsichtigem Optimismus, zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2013 blicken."

Diese Mitteilung ist eine Zusammenfassung, die gemeinsam mit der vollständigen Version der Ergebnisse des 2. Quartals 2013 der Gruppe, die auf der Atrium-Seite der Website der Wiener Börse http://www.wienerborse.at sowie auf der Seite der Gruppe auf der Website der Euronext Amsterdam http://www.euronext.com oder auf der Website der Gruppe http://www.aere.com verfügbar sind, zu lesen ist.

Weitere Informationen stehen auf der Internetseite von Atrium unter www.aere.com zur Verfügung:

