TIROLER TAGESZEITUNG; Leitartikel vom 23. August 2013 von Floo Weißmann - Obama und die Verräter

INNSBRUCK (OTS) - Utl: Im Umgang mit dem NSA-Skandal und mit Aufdeckern verrät der US-Präsident seine eigenen Ideale.

Jetzt wächst offenbar auch in den Vereinigten Staaten das Unbehagen gegenüber seiner Regierung.

Wir werden zusammenarbeiten, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewährleisten und ein System von Transparenz, Bürgerbeteiligung und Kooperation einzurichten." Das schrieb US-Präsident Barack Obama an seinem ersten Tag im Amt in einer Mitteilung an alle Dienststellen seiner Regierung. Viereinhalb Jahre später dürften die Versprechungen auf Bürgerrechtler wie ein Hohn wirken. Der geheime Drohnenkrieg, die systematische Schnüffelei der Geheimdienste in der Privatsphäre der Bürger und die Härte gegen patriotisch gestimmte Aufdecker haben das Image des einstigen Feel-good-Präsidenten und seines Sicherheitsapparats angekratzt.

Das betrifft zunächst vor allem das Ausland, das Obama seit Monaten nur noch als Oberspion wahrnimmt. Aber auch in den Vereinigten Staaten selbst wächst offenbar das Unbehagen gegenüber einer Regierung und Behörden, die im Namen der Terrorbekämpfung die Grenzen des Rechtsstaats überschreiten. Dafür sprechen zum einen Umfragen, wonach die Amerikaner ihrem Präsidenten das jüngst erneuerte Transparenz-Versprechen nicht abkaufen; und zum anderen Versuche von Kongresspolitikern, die Geheimdienste an die Leine zu nehmen.

Im Tagesrhythmus förderten US-Medien zuletzt weitere Details zur Überwachung der Amerikaner und zu den technischen Möglichkeiten des Geheimdienstes NSA ans Tageslicht. Die unter Druck geratene Regierung hat jetzt erstmals Dokumente jenes Geheimgerichts veröffentlicht, das die NSA kontrollieren soll. Daraus geht hervor, dass das Gericht der Regierung schon vor Jahren Täuschung vorgeworfen hat und seine Aufgabe folglich nicht erfüllen kann.

Die drakonische Strafe gegen den Aufdecker Bradley Manning passt atmosphärisch dazu. Leute wie er haben Missstände in Regierung, Geheimdiensten und Militär erst bekannt gemacht und damit die Voraussetzung für Verantwortlichkeit und Reformen geschaffen. Für seinen Geheimnisverrat soll Manning jetzt 35 Jahre hinter Gitter, während etwa für die Folter in Guantanamo bisher niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Das Verfahren gegen Manning lässt zugleich erahnen, was Edward Snowden droht, der den NSA-Skandal aufgedeckt hat.

Das alles steht im krassen Gegensatz zu dem Geist, der aus Obamas Versprechen an seinem ersten Tag im Weißen Haus spricht. Nach viereinhalb zermürbenden Jahren im täglichen Kampf gegen ausländische und inländische Feinde wirkt auch seine Regierung wie eine, die ihre Geheimnisse erbittert verteidigt und dazu neigt, Kritiker als Verräter zu betrachten.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610