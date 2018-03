WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Der Flächenbrand Vergabe-Affäre - von Oliver Jaindl

Bei den einzelnen Vergabe-Affären gibt es zahlreiche seltsame "Beigeräusche"

Wien (OTS) - Es war der 19. April 2013, als das WirtschaftsBlatt als erstes und einziges Medium Österreichs titelte: "Die Vergabe-Affären werden Flächenbrand". Dies hat sich - wie die nun bekannt gewordene Causa KAV zeigt - einmal mehr bewahrheitet. Nach und nach kommt ans Licht, dass nicht nur bei der Fernwärme Wien, Wiener Wohnen oder anderen (halb-) öffentlichen Auftraggebern in den Bundesländern Seltsames passiert sein dürfte. Und der Verdacht, dass hier doch etwas mehr dran ist, als Akteure des Falls beteuern, wird etwa dadurch genährt, dass vor einiger Zeit nach WirtschaftsBlatt-Recherchen der Anwalt eines Unternehmens aus den Bundesländern versucht hat, bei Redaktion und Staatsanwaltschaft zuvor gegenüber dem WirtschaftsBlatt getätigte Aussagen seines Mandanten "geradzubiegen" und dabei dem Vernehmen nach für ein bisschen Wirbel sorgte. Oder: Die mutmaßlichen Akteure der Fernwärme-Affäre saßen vor gut einem Jahr in trauter Eintracht im Schweizerhaus. Einer stritt ab, dort gewesen zu sein. Dumm freilich nur, wenn dem WirtschaftsBlatt ein Bild vorliegt, das ihn zeigt.

Wie all diese seltsamen "Beigeräusche" einzuordnen sind, sei hier nicht zu bewerten. Sie nähren aber den Verdacht, dass es sich um keine Einzelfälle handelt, und lassen erkennen, dass manche wohl nicht umsonst das Gewissen drückt. Dennoch darf all das nicht darüber hinwegtäuschen, dass etwa Fernwärme Wien oder Kelag ernsthaft um Aufklärung bemüht sind. Das zeigt wiederum, dass manche Compliance-Ansätze nicht falsch sind: nämlich, dass Auftrag-Vergebende oder einige anbietende Unternehmen nicht per se "schlecht", "böse" oder "kriminell" sind, sondern dass es im Wirtschaftsleben - ob öffentlich oder privat - hin und wieder Personen gibt, die am Pfad rechtschaffenen Handelns in Schlangenlinien gehen. Das gilt auch für den KAV. Und je schneller Missstände ans Licht kommen, desto schneller sind sie aus der Welt. Das übrigens ist auch ein Compliance Gedanke. Er hat auch vor Wahlen Gültigkeit, nebenbei bemerkt.

