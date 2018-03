WBNÖ zu Arbeitszeit: Unternehmer und Arbeitnehmer wollen Flexibilisierung!

BM Mitterlehner, WBNÖ-Servus & Groiß: "Anpassung der derzeitig gültigen Regelung bringt Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer!"

St. Pölten (OTS) - "Flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen langfristig sichere Arbeitsplätze mit Vorteilen für Betriebe und Beschäftigte. Unser Motto ist: Arbeit dann, wenn Arbeit anfällt, ohne die Gesamtarbeitszeit zu erhöhen", untermauerte Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner die Vorteile einer Arbeitszeit-Flexibilisierung auch bei Betriebsbesuchen mit dem Wirtschaftsbund im Waldviertler Bezirk Horn. "Eines unserer Modelle ist ein Zeitwertkonto, das die Möglichkeit schafft, Auftragsspitzen im Betrieb leichter abzudecken und gleichzeitig längere Freizeitstrecken ermöglicht", so Mitterlehner. "Die ÖVP setzt damit auf neue Konzepte, während die SPÖ 'Arbeit' nur plakatiert und erst dann reagiert, wenn die Jobs schon verloren gegangen sind."

Auch Wirtschaftsbund-Direktor Mag. Harald Servus pflichtet dem Wirtschaftsminister bei: "Für neue Modelle ist es wichtig, dass diese im Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern umgesetzt werden. Nur weil Wahlkampf ist, braucht niemand die Vernunft auszuschalten, auch SPÖ und ÖGB nicht. Unsere blau-gelben Unternehmer arbeiten sehr eng mit ihren Mitarbeitern zusammen. So auch zukünftig, wenn es um flexiblere Arbeitszeiten geht."

Für Wirtschaftsbund-Waldviertel-Sprecher und Nationalratswahl-Kandidat Ing. Mag. Werner Groiß ist das Einvernehmen zwischen Unternehmern und Mitarbeitern ausschlaggebend: "In den Betrieben wird in gemeinsamen Gesprächen sehr auf die Wünsche und Vorschläge der Arbeitnehmer eingegangen." Vorteile sieht Groiß beispielsweise für Jung-Familien oder alleinerziehende Mütter: "Durch flexiblere Arbeitszeiten könnten Mütter auch in punkto Kinderbetreuung leichter agieren."

Recht geben dem Minister und dem Wirtschaftsbund die Unternehmer im Bezirk Horn, die im Rahmen der ÖVP-Sommertour besucht wurden: "Für uns und unsere Mitarbeiter wäre es sogar von Vorteil, wenn wir zu Hoch-Zeiten mehr Spielraum bei den Arbeitszeiten hätten und umgekehrt - wie beispielsweise heuer an den heißen Tagen im Sommer - unsere Mitarbeiter leichter aufgebaute Stunden abbauen könnten."

