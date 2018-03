Brunner: "Slowakei muss den Schwarzbau Mochovce stoppen"

Grüne: Bundesregierung überlässt Anti-Atom-Poltik den NGOs

Wien (OTS) - "Das AKW Mochovce wird seit 2009 ohne gültige Genehmigung weiter gebaut. Bundeskanzler Faymann muss diesen Schwarzbau jetzt stoppen!", fordert Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen. Sie erwartet vom Bundeskanzler, dass er sich gegenüber der sozialdemokratischen, slowakischen Regierung für die Einhaltung internationalen Rechts einsetze.

Überdies fordert die Grüne die Abschaltung der beiden bestehenden Blöcke 1 und 2. "Mochovce ist eines der gefährlichsten AKW für Österreich. Es ist nur 150 km von Wien entfernt und die Technik stammt aus den 1970er-Jahren."

Der Oberste Gerichtshof der Slowakei hat diese Woche entschieden, dass keine gültige Genehmigung für die Erweiterung des AKW Mochovce vorliegt. Er hat damit einer Klage der Umweltorganisation Greenpeace stattgegeben. Die slowakische Atomaufsicht UJD hat angekündigt, sich über das Urteil hinwegzusetzen und den Weiterbau angewiesen. Die Blöcke 3 und 4 vom Atomkraftwerk Mochovce sind seit 1985 in Bau. Der Bau wurde aber mehrfach unterbrochen und erst 2009 wieder aufgenommen. Greenpeace und andere Kritiker des Projekts wurde damals unzulässig die Möglichkeit verwehrt, Stellungnahmen in einem Beteiligungsverfahren zum Weiterbau abzugeben. Das AKW ist nur etwa 150 km von Wien entfernt. Die verwendete Technologie WWER 440/213 wurde in den 1970er Jahren in der Sowjetunion entwickelt. Der erste Reaktor dieses Typs ging 1980 in der Ukraine in Betrieb.

