Franz Prenner übernimmt Leitung der ORF-Markt- und -Medienforschung

Prenner primär zuständig für Strategie und Internationales, Mag. Eva Sassmann übernimmt die Leitung der operativen Marktforschung

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat den bisherigen Vorsitzenden der Geschäftsführung der ORF-Enterprise, Franz Prenner, mit der Leitung der ORF-Markt- und -Medienforschung betraut. Franz Prenner wird Leiter der Medienforschung mit dem Schwerpunkt Internationales und Strategie. Mag. Eva Sassmann übernimmt die Leitung der operativen Marktforschung.

Weiters ist vorgesehen, dass Oliver Böhm, bisher Chief Operating Officer der ORF-Enterprise, mit Prenners Wechsel ab Ende September den Vorsitz der Geschäftsführung der ORF-Enterprise übernimmt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Im Rahmen des laufenden Strategieprozesses ORF 2020 ist die Weiterentwicklung der Mess- und Steuerungssysteme sowie die Evaluierung von Medientrends von entscheidender Bedeutung. Die internationalen Trends müssen von der ORF-Markt- und -Medienforschung analysiert und Beurteilungskriterien für den Markt neu aufgesetzt und implementiert werden (Stichwort:

Touchpoints). Auch demografisch bedingte Entwicklungen in den marktrelevanten Zielgruppen müssen verstärkt crossmedial neu bewertet werden. Für diese strategisch wichtigen Aufgaben ist Franz Prenner mit seiner nationalen und internationalen Erfahrung und Marktkenntnis besonders geeignet. Nicht zuletzt seine Funktion als Präsident der internationalen Vermarktergemeinschaft EGTA wird die internationale Vernetzung der ORF-Aktivitäten unterstützen.

Mag. Eva Sassmann hat in ihrer jahrzehntelangen Arbeit in der ORF-Medienforschung den Markt analysiert, begleitet und bewertet und so wesentlich zur guten Stellung der Marktforschung im ORF und im österreichischen Markt beigetragen. Ich bin sicher, dass bei Eva Sassmann das operative Tagesgeschäft in besten Händen ist und Franz Prenner und sie einander perfekt ergänzen."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at