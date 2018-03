FP-Hübner:Ägypten-Krise - EU ringt mit Demokratie und Menschenrechten

Sanfte EU-Kritik der Volkspartei ist lediglich Wahlkampfrhetorik

Wien (OTS) - "Der gestrige Sondergipfel der EU-Außenminister zur Lage in Ägypten hat wieder einmal deutlich vor Augen geführt, dass die sogenannte gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik nicht der ständig beschworenen Demokratie und den Menschenrechten verpflichtet ist. Was Catherine Ashton der Öffentlichkeit präsentierte, war fast eine Absage an diese Grundsätze", analysiert NAbg. Dr. Johannes Hübner, außen- und europapolitischer Sprecher der FPÖ.

"Wenigstens haben sich die EU-Außenminister nicht dazu hinreißen lassen, sich auf die Seite des ägyptischen Militärs zu stellen und haben dessen Vorgehen als 'unverhältnismäßig' bezeichnet. Die Lieferung europäischer Militärgüter und Waffen einzustellen, ist -angesichts der fast gänzlich außereuropäischen Lieferanten - eine reine Alibihandlung. Die Finanzhilfe der EU an die Militärregierung geht ungekürzt weiter, Schritte hinsichtlich des Assoziierungsabkommens werden nicht einmal angedacht", so Hübner.

"Bei der Beurteilung geht es nicht um die Frage, ob einem der gewählte Präsident Mohammed Mursi oder die Muslimbruderschaft sympathisch ist. Tatsache ist - auch wenn es einem nicht gefallen mag -, dass Präsident Mursi bzw. ihm nahestehende Parteien durch die ersten demokratischen Wahlen in Ägypten überhaupt an die Macht gelangt sind. Was gegenwärtig in Ägypten passiert, ist schlichtweg ein Militärputsch, der sich mit den von der EU stets beschworenen 'europäischen und demokratischen Werten' nicht vereinbaren lässt", meint Hübner.

Nicht ohne Heiterkeit habe Hübner das gestrige Interview von VP-Außen-Staatssekretär Reinhold Lopatka in einer Wiener Tageszeitung gelesen. "In den vergangen Jahren war die Volkspartei immer 'Musterschüler' und predigte gebetsmühlenartig - gerade in der Euro-Krise - wir bräuchten mehr Europa. Die aktuelle Rückbesinnung der ÖVP auf den Nationalstaat und die Einsicht, dass diesem wieder mehr Kompetenzen zustehen sollten, kann man aber leider nur als Wahlkampfrhetorik qualifizieren. Nachdem sich die Volkspartei beim Thema Flexibilisierung der Arbeitszeiten in Widersprüchlichkeiten verwickelt hat, will sie nun krampfhaft auf potentielle FPÖ-Wähler zugehen. Offensichtlich liegen die Nerven bei den schwarzen Wahlkampstrategen schon jetzt blank. Die Bürger werden diese plumpe Nationalstaats-Wende der ÖVP selbstverständlich durchschauen. Wenn es um die Souveränität Österreichs geht, wissen sie, dass sie beim Schmied besser aufgehoben sind als beim Schmiedel", so Hübner abschließend.

