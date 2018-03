Toto: Dreizehner und individuelle Auswahl beim Programm kommen

Vieles neu und eine Europa-Premiere bei Toto ab 7. September 2013

Wien (OTS) - Die Toto Spieler gestalten ihr individuelles Spielprogramm, Extra Toto fällt weg, dafür gibt es zwei Toto Runden pro Woche. Weiters sind 13 Spiele zu tippen, es gibt mehr Gewinnränge und höhere Gewinnchancen. Ab 7. September ist also vieles neu bei Toto und bei der Torwette, und dann "klingelt's", wie der neue Slogan verheißt, "richtig".

Der Toto Zwölfer ist ab September 2013 Geschichte, künftig geht es um den Dreizehner. Mit dieser und vielen weiteren Produkt-Neuerungen wollen die Österreichischen Lotterien das Spiel auch in Zukunft attraktiv halten und seine Position als Glücksspiel rund um den Fußball im umkämpften Sportwetten-Markt festigen.

Beim größten Relaunch seit Übernahme von Toto durch die Österreichischen Lotterien im Jahr 1986 gibt es sogar eine Europa-Premiere: Völlig neu und europaweit einzigartig ist die Wahlmöglichkeit bei den zu tippenden Spielen und damit die Möglichkeit für die Spielteilnehmer, beim Spielprogramm mitbestimmen zu können.

Die erste neue Toto Runde wird am Wochenende 14./15. September gespielt, Tipps können ab Samstag, den 7. September abgegeben werden*). Ab dieser Runde gilt:

Neue Spielformel mit 13 Spielen

Es sind 13 Spiele pro Kolonne zu tippen. Dadurch wird es zu einer Steigerung der Jackpot-Häufigkeit und Jackpot-Zyklen und damit auch zu einer Steigerung der Gewinnsummen kommen.

Individuelles Spielprogramm

Es stehen 18 Spiele pro Runde auf dem Programm. Dabei sind die ersten fünf Spiele des Programmes Fixspiele und müssen getippt werden; die restlichen acht Spiele werden vom Spielteilnehmer aus den verbleibenden 13 Wahlspielen frei gewählt. Damit kann jeder Spielteilnehmer sein eigenes individuelles Spielprogramm gestalten.

Fünf Gewinnränge

Man gewinnt mit einem 13er, 12er, 11er und 10er sowie dann, wenn man die fünf Fixspiele richtig getippt hat (5er-Bonus). Der 5er-Bonus wird auch zusätzlich zu 10er, 11er, 12er und 13er ausbezahlt. Damit steigt die Trefferhäufigkeit auf 1:76, und es gibt durchschnittlich etwa viermal mehr Gewinne pro Runde als bisher.

Erhöhung der Spielfrequenz

Es wird kein Extra Toto mehr geben. Extra Toto wird in Toto integriert, wodurch Toto zweimal wöchentlich in kurzen Runden - am Wochenende und unter der Woche - angeboten wird **). Ein Jackpot wird immer gleich in der nächstfolgenden Runde ausgespielt.

Torwette mit fünf Spielen und vier Gewinnrängen

In der Torwette ist das exakte Resultat der fünf Fixspiele zu tippen, allerdings gilt die "+"-Auswahl bereits für drei oder mehr Tore (bisher fünf oder mehr). Als Gewinnränge gibt es 5, 4 und 3 Richtige sowie den Hattrick.

All diese Änderungen machen eine Preisanpassung erforderlich. Ein Toto Tipp wird künftig 70 Cent, ein Torwette Tipp 1 Euro kosten.

Wichtig war den Österreichischen Lotterien bei diesem Relaunch, dass der Charakter von Toto trotz einschneidender Veränderungen unverändert bleibt: Toto wird auch weiterhin das Glücksspiel rund um Sieg, Unentschieden und Niederlage beim Volkssport Nummer eins in Österreich, nämlich Fußball, sein. In Anlehnung an die zu erwartenden höheren Gewinn- bzw. Jackpot-Summen wurde der Toto Claim verändert und lautet nun: "Da klingelt's richtig".

Wettscheine

Es wird weiterhin den Toto Normalschein und den Toto Systemschein in entsprechend adaptierter Form geben. Auf dem Normalschein können künftig bis zu 13 Tippkolonnen sowie ein Torwette Tipp ausgefüllt werden. Auf dem Systemschein werden 32 Toto Systeme sowie 33 Torwette Systeme angeboten.

Profi- und Kombi-Quicktipp

Den Quicktipp wird es künftig in zwei Varianten geben: Als Profi-Quicktipp, bei dem alle 13 Spiele vom Computer getippt werden. Und - neu - als Kombi-Quicktipp, bei dem der Spielteilnehmer zumindest fünf Spiele pro Tippkolonne ankreuzt (das müssen nicht die fünf Fixspiele sein), und das Terminal die restlichen Spiele tippt und auf 13 ergänzt.

Toto System Champion

Der Toto System Champion ist ein neu entwickeltes Systemspiel-Programm mit verschiedenen Kürzungs- und Filtermöglichkeiten. Die Spielteilnehmer können dabei ihr persönliches System auf www.win2day.at erstellen (eine Registrierung als User auf win2day ist dabei nicht nötig), auf USB-Stick speichern und dann die abgespeicherten Tipps in der Annahmestelle spielen.

*) die letzte Toto Runde im bisherigen Stil (nur Länderspiele) wird am 6. September abgeschlossen. Die letzte Extra Toto Runde gibt's in Woche 35, evtl. Jackpots werden in die erste neue Toto Runde vorgetragen.

**) Lediglich in der Fußball-Sommer- und Winterpause wird es während einiger weniger Wochen aufgrund mangelnder Spiele nur eine Runde geben.

