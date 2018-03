Guardian-Affäre: Weidenholzer fordert Brüssel zu mehr Mut auf

Pressefreiheit nicht den Beziehungen zur USA opfern, sondern Grundfreiheiten wie Meinungs- und Pressefreiheit verteidigen

Wien (OTS/SK) - "Enttäuscht" und "verärgert" reagiert EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer auf die Aussagen der EU-Kommission, wonach im Fall Snowden und Guardian die "EU-Grundrechtecharta nicht berührt werde". Die Interventionen und Einschüchterungsversuche von David Cameron und den britischen Behörden sind nicht nur "peinlich", sondern "stellen einen schweren Anschlag auf die Presse- und Meinungsfreiheit in Europa dar", so der Abgeordnete, der Mitglied im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten ist. ****

"Europa muss sich vor seine Bürgerinnen und Bürger stellen. Bürgerrechte dürfen nicht den Beziehungen zu Amerika geopfert werden", sagt Josef Weidenholzer. Schließlich habe Snowden mit seinen Enthüllungen zu PRISM vor allem das Ausspionieren von EU-BürgerInnen aufgedeckt, deshalb sollten vor allem die europäischen Länder ein zentrales Anliegen an der Aufklärung des Abhörskandals haben. "Die Kommission soll nicht die Überwacher schützen, sondern endlich mehr Mut zeigen, die Vorgänge klar verurteilen und zur Aufklärung beitragen." Gerade erst gestern habe auch der Europarat "zu Recht" festgehalten, dass die Pressefreiheit durch die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte geschützt ist.

Weidenholzer erinnert auch an den im Mai gefassten Beschluss des Europäischen Parlaments zu "Medienfreiheit in Europa", wonach die Unabhängigkeit der Journalisten vor internem Druck durch Verlage, Herausgeber oder Eigentümer als auch vor externem Druck seitens der Politik oder der Wirtschaft und demokratische Grundfreiheiten - wie beispielsweise das Verbot von Vorzensur, Redefreiheit oder die Wahrung der Privatsphäre - unter allen Umständen zu gewährleisten sind. "Es ist bizarr, dass die EU-Kommission, die für die Überwachung der Einhaltung von Grundfreiheiten zuständig ist, sich so aus der Verantwortung stehlen will. Grundwerte sind universell und nicht verhandelbar", so der EU-Abgeordnete abschließend. (Schluss) up/mp

