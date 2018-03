Krainer ad Fekter: ÖVP will mehr Schwarz-Blau, weniger Stabilität

"Hat die ÖVP gar nichts aus ihren Fehlern gelernt?"

Wien (OTS/SK) - Finanzministerin Fekter hat heute, Donnerstag, ihr Österreich-Bashing bekräftigt und Leitls "Abgesandelt"-Sager verteidigt. "Und dann auch noch so zu tun, als ob Österreich zwischen 2000 und 2007 besser dagestanden wäre, schlägt dem Fass den Boden aus. Offenkundig lautet das neue Credo der Spindelegger-ÖVP: mehr Schwarz-Blau, weniger Stabilität", kritisiert SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer am Donnerstag Aussagen Fekters. Krainer erinnert in diesem Zusammenhang an die unsägliche Schüssel-Grasser-Zeit in Österreich. ****

"Mit dieser Regierungsperiode beschäftigen sich heute noch Gerichte und Korruptionsexperten. Von der Rekordarbeitslosigkeit in Zeiten der Hochkonjunktur und den Steuergeschenken für Konzerne und Superreiche ganz zu schweigen. Hat die ÖVP gar nichts aus ihren Fehlern gelernt?", betonte Krainer. Seit 1987 sei die ÖVP für die Standortpolitik in diesem Land zuständig. Die aktuelle Bundesregierung habe seit 2008 dieses Land hervorragend durch die Krise geführt. "Es ist eigentlich eine Unverfrorenheit, das zu verleugnen." Im Übrigen habe sich dieser Tage wieder deutlich gezeigt, dass mit den Recken der FPÖ kein Staat zu machen sei. (Schluss) mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493