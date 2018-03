Schieder zu Fekter: "Schwarz-Blau" ist der Finanzministerin wichtiger als Österreich

Gemeinsame Erfolge nicht schlechtreden

Wien (OTS/SK) - "Es ist wohl einmalig, dass die Finanzministerin der Republik nicht davor zurückschreckt, das eigene Land, die eigene Wirtschaft in dieser Form anzuschütten", so SPÖ-Finanzstaatssekretär Andreas Schieder am Dienstag zu den neuerlichen Aussagen Fekters zum Standort Österreich. "ÖVP-Obmann Spindelegger hat ja selbst deutlich gemacht, was das politische Ziel der ÖVP ist: 'Mehr ÖVP'. Und das -wie Fekter heute ja deutlich gemacht hat - am besten in einer schwarz-blauen Koalition", so Schieder. Es sei beschämend, dass manche ÖVP-Politiker auch in staatstragenden Positionen diesem Ziel einfach alles unterordnen, auch die Interessen der Republik, so Schieder. ****

"Sechs Jahre Schüssel-Haider-Grasser brachten Österreich Rekordarbeitslosigkeit, Ausverkauf von Staatseigentum, Verschlechterungen für Arbeitnehmer und gewaltige Korruptionsfälle", so Schieder am Donnerstag. Fekters Loblied auf Schwarz-Blau, wonach bis 2007 alles besser gewesen sei, sei somit eine gefährliche Drohung für die Bevölkerung - auch angesichts der gerade bekannt gewordenen pro-FPÖ-Facebook-Gruppe, die ihre rassistischen Postings auch ungebremst unter FPÖ-Funktionären verteilt hat. "Eine solche Truppe gehört nicht auf die Regierungsbank!", so Schieder.

Eine ziemliche "Chuzpe" sei zudem, wenn nun die amtierende Finanzministerin meint, mit Österreich sei es ab 2007 bergab gegangen, obwohl SPÖ und ÖVP in einer Koalition praktisch alle Beschlüsse gemeinsam gefällt haben, obwohl die ÖVP immer Wirtschafts-und Finanzminister gestellt hat und der Standort Österreich auch sehr gut dasteht. "Dass manche Regierungsmitglieder des Koalitionspartners dem Wahlkampf jegliche Seriosität opfern, ist enttäuschend und verwundert. Auch wenn Wahlkampf ist, sollten gemeinsame Erfolge nicht schlecht geredet werden", so Schieder abschließend. (Schluss) ah

