VOR Jugendticket: Mobilität für Schüler und Lehrlinge

Top-Öffi-Angebot für alle Schüler und Lehrlinge in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Wien (OTS) - Jugendticket und Top-Jugendticket des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) bieten Mobilität für Schüler und Lehrlinge bis 24 Jahre. Das Top-Angebot von VOR findet mit über 320.000 Nutzern in allen drei Bundesländern reißenden Absatz. Die Maßnahme wird im Schuljahr 2013/2014 fortgesetzt.

Jugendticket und Top-Jugendticket sind in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in Kombination mit einem Schüler bzw. Lehrlingsausweis gültig. "Wir sind besonders stolz darauf, eine völlig einfache und unbürokratische Lösung für alle Schüler und Lehrlinge gefunden zu haben", so die VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn und Wolfgang Schroll.

Auch im Burgenland gebe es im Gegensatz zu jüngsten Meldungen mit dem Schülerausweis, der von den einzelnen Schulen ausgegeben wird und mit dem von der AK ausgegebenen Lehrlingsausweis eine kundenfreundliche Lösung. "Nach dem äußerst erfolgreichen Pilotjahr sind wir guter Dinge, was die weitere Entwicklung des Vorzeigeprojektes Jugendticket und Top-Jugendticket betrifft", so die VOR-Geschäftsführer.

Jugendticket (Euro 19,60) und Top-Jugendticket (Euro 60) für das kommende Schuljahr sind ab 2. September gültig. Top-Jugendtickets gelten für beliebig viele Fahrten mit Öffis in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Jugendtickets können für beliebig viele Fahrten an Schultagen mit Öffis zwischen Wohnort und Ausbildungsort genutzt werden.

Erhältlich sind die Tickets bei folgenden Stellen:

Vorverkaufsstellen und Automaten der Wiener Linien

Postfilialen und teilnehmende Postpartner in Niederösterreich und Burgenland

VOR-SeviceCenter in der BahnhofCity Wien West

Online-Ticketshop der Wiener Linien auf www.vor.at (Ersatz im Verlustfall durch erneutes Ausdrucken des Tickets)

Informationen zu Jugendticket und Top-Jugendticket: www.vor.at/top

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Besser unterwegs

Als ältester und größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR seit 1984 Schienenverkehrs- und Busverkehrsunternehmen zu einer Tarifgemeinschaft für rund 2,7 Mio. Einwohner. Auf einer Fläche von 8.841 km2 verkehren im VOR rd. 900 Linien, die ca. 11.500 Haltestellen in Wien, Niederösterreich und Burgenland bedienen. Jährlich nützen über 979 Mio. Fahrgäste die vielfältigen Öffi-Angebote auf einer Linienlänge von 8.362 km. Die Aufgaben des VOR können unter den vier Begriffen "informieren, verbinden, unterstützen, bewegen" zusammengefasst werden. Das Leistungsspektrum reicht von Fahrplan- und Tarifkoordination, der Planung von Verkehrskonzepten und der Ausschreibung von Verkehrsdienstleistungen bis zur Beauftragung von Verkehrsunternehmen. VOR ist auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente Mobilität bekannt.

