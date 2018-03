Sozialdemokratische Freiheitskämpfer/innen verurteilen Aktivitäten der Facebook-Hassgruppe "Wir stehen zur FPÖ"

Hannes Schwantner und Herta Slabina appellieren an alle Parteien, sich klar von der FPÖ abzugrenzen

Wien (OTS/SK) - Der Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschist/inn/en verurteilen die rassistischen und antisemitischen Hasstiraden der geheimen Facebook-Gruppe "Wir stehen zur FPÖ" aufs Schärfste. "Das ist ein neuerliches Beispiel für die Nähe der Freiheitlichen zur menschenverachtenden und ewiggestrigen Ideologie der radikalen Rechten. Für die extreme Rechte erfüllt die FPÖ ganz offensichtlich immer noch eine wichtige Scharnierfunktion. Solche Hassprediger haben in einer Demokratie nichts verloren", sagte Hannes Schwantner, stellvertretender Bundesvorsitzender und Wiener Landesvorsitzende der Freiheitskämpfer/innen. ****

Auf widerlichste Weise wird in der Facebook-Gruppe gegen Muslime und politisch Andersdenkende gehetzt. Auch vor Aufrufen zu Gewaltverbrechen und NS-Glorifizierungen wurde auf der Seite nicht zurückgeschreckt. Die nicht öffentlich zugängliche Gruppe fasst 150 handverlesene Mitglieder, darunter auch ranghohe FPÖ-Funktionäre. "Alle Parteien und Politiker in Österreich, die sich zu Demokratie und Rechtsstaat bekennen, sind gefordert, sich von der FPÖ endlich klar zu distanzieren. Verhetzungen dergestalt dürfen in einer freien und demokratischen Gesellschaft keinen Platz haben", appelliert Herta Slabina, stellvertretende Bundesvorsitzende. (Schluss)

