Pisec: 1.700% Erhöhung der Schanigartengebühr auf Mariahilferstraße!

Wien (OTS) - "Nicht nur, dass die Mariahilferstraße von den Grünen zu einer Chaos-Zone umfunktioniert wurde, sind auch die Gebühren für die Schanigärten um sagenhafte 1.700 Prozent erhöht worden", kritisierte der freiheitliche Bundesrat und Präsident von Pro Mittelstand Mag. Reinhard Pisec. "Damit haben die Grünen einmal mehr bewiesen, dass es ihnen nur um die Abzocke fleißig arbeitender Menschen geht, um so mit dem sauer verdienten Steuergeld der Bürger ihre wirren Weltverbesserungsexperimente zu finanzieren", so Pisec.

"Die nun gegen den Willen weiter Teile der Bevölkerung durchgeboxte Verschandelung der Mariahilferstraße mit hunderten von Schildern, Pollern, überproportionierten Stahlmasten mit riesigen Betonumfriedungen, erfordert nicht nur einen Hindernislauf der Besucher, sondern stört auch die Sicht zu den Geschäftsauslagen und beeinträchtig damit die Kaufleute", kritisierte Pisec. Der Einkauf werde durch den fehlenden Parkraum und die Reduzierung des privaten Verkehrs empfindlich blockiert. Hauptleidtragende seien aber die Gastwirte, die mit einer astronomischen Erhöhung der Schanigartengebühr konfrontiert seien. Während es in vergleichbaren Metropolen wie Mailand oder London üblich sei, dass fast jeder Gastronomiebetrieb Sesseln und Tische auf den Gehsteig stellen dürfe, werde den Mariahilferstraßen-Gastronomen das Geschäft massiv erschwert, so Pisec. Warum die Gastronomie in der Gestaltung der Schanigärten, durch viel zu hohe Kosten und durch die pingelige Rathaus-Bürokratie dermaßen behindert werde, sei nicht einzusehen, so Pisec.

"Die FPÖ fordert daher den sofortigen Wegfall der beschlossenen 1.700%-igen Gebührenerhöhung für Schanigärten und stattdessen eine Förderung der durch das Grüne Verkehrsexperiment in der Existenz bedrohten Gastronomiebetriebe", so Pisec.

Neben der Entlastung der Gastronomiebetriebe fordere die FPÖ weiters eine erhebliche Verkürzung der Busintervalle, eine klare Trennung zwischen Fußgänger, Autos und Fahrradfahrer und die sofortige Demontage der unnötigen Schilder, Poller, Betonumfriedungen und Stahlmasten, so Pisec. Selbstverständlich müsse auch auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kaufleute, der Gastronomie und der Besucher eingegangen werden, forderte Pisec. "Das jetzige Verkehrs-Experiment ist grandios gescheitert und macht einmal mehr deutlich, dass sich weltfremde Grün-Spinnereien nicht in die Praxis umsetzen lassen", so Pisec.

