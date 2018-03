AVISO: Einladung zur ÖVP-Sommertour mit Reinhold Mitterlehner in der Steiermark

Wirtschaftsminister besucht am Freitag, 23. August, die Steiermark - Betriebsbesuch und Zertifikatsverleihungen für Familienfreundlichkeit in Graz

Graz, 22. August (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch der ÖVP-Sommertour von Bundesparteiobmann-Stellvertreter Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner in der Steiermark ein. Mitterlehner besucht die Anton Paar GmbH in Graz, die als Weltmarktführer hochwertige Mess- und Laborgeräte für Industrie und Forschung produziert. Zudem überreicht Mitterlehner das Zertifikat zum Audit familienfreundlichegemeinde an die Stadt Graz und das Zertifikat

zum Audit berufundfamilie an die Holding Graz und den Flughafen Graz. ****

Das medienöffentliche Programm von Wirtschaftsminister Mitterlehner am 23. August:

- Betriebsbesuch Fa. Anton Paar GmbH

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Anton Paar-Straße 20, 8054 Graz

- Besuch von BM Mitterlehner und Bürgermeister Siegfried Nagl im "FRida@FreD - das Grazer Kindermuseum" sowie

Zertifikatsverleihungen zum Audit familienfreundlichegemeinde und Audit berufundfamilie

Zeit: 12:00 Uhr

Ort: Friedrichgasse 34, 8010 Graz

