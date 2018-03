NÖAAB-Ebner: Vielfalt und Wahlfreiheit haben in roten Regimen offensichtlich keinen Platz

Überstunden kann man sich wie bisher auch sofort auszahlen lassen

St. Pölten (OTS/nab ) - "Die Tatsache, dass sich die SPÖ so vehement gegen das ÖAAB-Zeitwertkonto stellt zeigt, dass in roten Regimen offensichtlich kein Platz für Vielfalt und Wahlfreiheit ist. Das Zeitwertkonto folgt dem Prinzip, spare in der Zeit, dann hast du in der Not - bzw. dann, wenn man es haben möchte. Angesparte Überstunden können zum Beispiel für Weiterbildungszeiten verwendet werden oder um sich längere Auszeiten zu nehmen. Wichtig ist, dass Überstunden nicht mehr - so wie bisher - verfallen können. Überstunden kann man sich allerdings wie bisher auch sofort auszahlen lassen. Das Zeitwertkonto ist ein Angebot - kein Zwang - um sich seine Lebensarbeitszeit persönlicher einteilen zu können und nimmt damit auf die vielfältigen Bedürfnisse der Menschen Rücksicht", erklärt NÖAAB-Geschäftsführer BR Bernhard Ebner der SPÖ das Zeitwertkonto.

Rückfragen & Kontakt:

NÖAAB

Mag. Günther Haslauer

Presse und Politik

Tel.: 0664/ 136 26 55

guenther.haslauer @ noeaab.at

www.noeaab.at