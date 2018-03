Der Reingewinn von TTI steigt bei rekordverdächtigen Umsätzen im ersten Halbjahr 2013 um 22,0 %

Hongkong (ots/PRNewswire) - Das in Hongkong ansässige, weltweit tätige Unternehmen für Elektrogeräte und Bodenpflege, Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI"/ The Group) (Börsencode: 669, ADR-Symbol:

TTNDY), gab heute bekannt, dass Umsatz und Gewinn Rekordhöhen erreicht haben und die Margen in der sechsten Periode in Folge gestiegen sind. In der ersten Hälfte 2013 erreichte der den Aktionären zurechenbare Reingewinn des Konzerns US$ 118 Millionen, eine Steigerung um 22.0 % gegenüber der ersten Jahreshälfte 2012. Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie betrug 6,43 US$-Cents und lag damit um 13.0 % über der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Konzernumsatz stieg in den sechs Monaten um 10.1 % auf US$ 2.042 Millionen. Die Bilanz ist unvermindert stark und der Verschuldungsgrad sowie das Arbeitskapital verbesserten sich in Prozent des Umsatzes gegenüber der Vergleichsperiode 2012.

Hr. Joseph Galli, CEO von TTI, kommentierte: "Diese außerordentliche Leistung ist auf die laufende Einführung neuer innovativer Produkte, den Ausbau der Kategorien, den Produktmix und die unverminderte Konzentration auf operationelle Effizienz zurückzuführen."

Die Verbesserung der Bruttomarge wurde von innovativen neuen Produkten, zusätzlichen Investitionen in die Lithium-Strategie des Unternehmens, dem Ausbau der Kategorien, dem Produktmix und der Effizienz der Lieferkette getrieben. Alle wichtigen Regionen, einschließlich Nordamerika, Europa und Australien, trugen zum hohen Umsatzwachstum im Kerngeschäft des Konzerns bei.

Hr. Horst Pudwill, Chairman von TTI, erklärte: "Unsere unglaublich starke Produktentwicklung verhilft TTI zu einer Position, die weiteres Wachstum und das Erwirtschaften noch höherer Gewinne möglich macht. Wir erwarten im zweiten Halbjahr und darüber hinaus erneut starkes Umsatz- und Gewinnwachstum."

Über TTI

Der 1985 gegründete und seit 1990 an der Stock Exchange of Hong Kong notierte Konzern TTI ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Endverbraucherprodukten, Fachartikeln und industriellen Gütern für Heimwerkermärkte, Baumärkte sowie das gesamte Bauwesen. Die konsequente und strategische Ausrichtung auf starke Marken, innovative Produkte, außerordentliche Mitarbeiter und herausragende betriebliche Leistungen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Das beeindruckende Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge der Marken MILWAUKEE®, AEG® und RYOBI®; Außenbereichprodukte der Marken RYOBI® und HOMELITE® sowie Bodenpflegeprodukte und -geräte der Marken HOOVER®, DIRT DEVIL® und VAX®.

Die TTI-Aktie ist Bestandteil des MSCI AC Asia Pacific Small Cap Index unter dem MSCI Global Small Cap Index. Das Unternehmen gehört ebenfalls zum Hang Seng Consumer Goods Index unter dem Hang Seng Composite Industry Index, dem FTSE Multinational Hong Kong Index and the FTSE Hong Kong Mid Cap Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle Handelsmarken sind geistiges Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und markenrechtlich geschützt. AEG® ist eine eingetragene Handelsmarke und ihre Nutzung unterliegt einer Lizenz von AB Electrolux (publ). RYOBI® ist eine eingetragene Handelsmarke und ihre Nutzung unterliegt einer Lizenz von Ryobi Limited.

