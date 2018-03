Synthesa: 100. ProfiShop eröffnet!

Der österreichische Baufarbenhersteller Synthesa setzt auf das ProfiShop-Konzept. In Steyr wurde nun der 100. Synthesa-ProfiShop eröffnet.

Perg (OTS) - Bis vor einiger Zeit produzierte Österreichs größter Baufarbenhersteller Synthesa (Perg/OÖ) ausschließlich für die Verarbeitung durch die Malerbetriebe. Um jedoch den steigenden Heimwerkerbedarf an hochqualitativen Malerprodukten abzudecken, wurde die Idee des Synthesa ProfiShops geboren. Ein Shop, direkt beim örtlichen Malermeister angesiedelt ist und bei dem der Hobby-Maler jene professionellen Produkte erhält, die der Malerbetrieb selber verarbeitet. Beratung durch den Malermeister inklusive.

Im vergangenen Juli wurde der 100. Synthesa ProfiShop eröffnet. Dieser ist beim Malerbetrieb Kesmer in Steyr, in der Haratzmüllerstraße angesiedelt. Der Malermeister war bereits zuvor Handwerkskunde bei Synthesa, nun richtete er in seinem Betriebsgebäude zusätzlich einen Synthesa ProfiShop für "Selber-Maler" ein. Damit avancierte sein Betrieb zum echten Fachgeschäft für Malerbedarf.

Synthesa ProfiShops gibt es österreichweit. Eine Liste der Shops findet man auf www.synthesa.at.

