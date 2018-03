Stronach/Lintl: Nothilfe für die Mariahilferstraße

Wien (OTS) - Das Prestigeprojekt der Grünen scheint zu einem Desaster zu werden. Jessi Lintl, Landesparteiobfrau des Team Stronach Wien, kritisiert das grüne Fußgängerzonen-Potpourri.

Grün-rote Experimente zu Lasten der Steuerzahler

Unnötig, ungewollt, eine Verschwendung von 1,2 Mio. Euro Steuergeld und jetzt auch noch unabsehbare Folgekosten! Das grün-rote Chaos-Konzept helfe - so Jessi Lintl - niemandem: nicht den Anrainern, nicht den Konsumenten und erst recht nicht den ansässigen Unternehmen. Hier sei eine funktionierende Einkaufsstraße mutwillig zerstört und in eine Dauerbaustelle umgewandelt worden. Schaden für die Geschäftsleute sei bewusst in Kauf genommen worden. Nun müssen die Geschäfte Umsatzeinbußen fürchten und werden zudem im Unklaren gelassen, was in naher Zukunft aus dieser Straße wird. "Wie sich schon während des Planungsprozesses gezeigt hat, war eine Veränderung der Mariahilferstraße unnötig. Ein klarer Vorteil war für niemanden erkennbar. Begegnungszone - Fußgängerzone - Begegnungszone - keiner weiß mehr, wo er sich befindet im grün-roten Sandkasten. Wo sonst auf der Welt muss man Flyer mit einer Bedienungsanleitung verteilen, damit sich die Menschen auskennen, um nicht von einem Linienbus überfahren zu werden?", kritisiert Jessi Lintl.

Grün-rote Chaoslösung ist ein Fass ohne Boden

"Wie viel soll das ganze denn kosten bis endlich eine Lösung gefunden wird? Eine rote Busspur, die nach stolzen vier Tagen neu gestrichen werden muss, ist ein dreister Schlag ins Gesicht des Steuerzahlers -eine reine Verschwendung, die selbstredend für die aktuelle politische Situation steht", so Jessi Lintl.

Die Diskussion rund um eine neue 13A-Route sei ein klarer Beweis dafür, dass das derzeitige Verkehrskonzept in der Mariahilferstraße vorwiegend aus schwerwiegenden Planungsfehlern bestehe. Für Jessi Lintl und dem Team Stronach ist es nachzuvollziehen, warum in der unzumutbaren Situation die Busfahrer der Wiener Linien schon mit Streik gedroht haben. Statt einen Blick auf funktionierende Lösungen wie in der Favoritenstraße oder am Graben-Kärntnerstraße zu werfen, gehe die grün-rote Regierung einen Irrweg, der niemandem helfe: weder Anrainern, Unternehmern, Busfahrern, noch Passanten und Radfahrern, die in der so genannten Begegnungszone sogar Gefahr laufen, verletzt zu werden. Das Team Stronach Wien fordert eine schnellstmögliche Evaluierung und Erstellung eines funktionierenden und schlüssigen Konzeptes, um weiteren Schaden zu begrenzen.

