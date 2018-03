Wiener Städtische Versicherung: Gerhard Hopfgartner übernimmt Marketingleitung

Wien (OTS) - Der gebürtige Kärntner Gerhard Hopfgartner übernimmt mit 1. September 2013 die Marketingleitung der Wiener Städtischen Versicherung. Damit zeichnet er als Nachfolger von Gerhard Leitner, der in die Geschäftsführung des Wiener Vereins wechselt, für Produktmanagement und strategisches Marketing, Direct Marketing, E-Marketing, die Marktforschung und die Vertriebsunterstützung verantwortlich.

"Gerhard Hopfgartner verfügt über langjährige Erfahrung in führenden Positionen im Versicherungsbereich und besticht durch seine breite Fachexpertise sowie seine profunde Kenntnis der Branche", erklärt Dr. Ralph Müller, Marketing- und Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen Versicherung. "Sein Know-how und sein Engagement werden wesentlich zum zukünftigen Erfolg unseres Unternehmens beitragen", zeigt sich Müller überzeugt.

Gerhard Hopfgartner, 40, war vor seiner Position als Marketingleiter Vorstandsmitglied der Skandia Austria Holding AG und Skandia Lebensversicherungs AG. Die weiteren Stationen: Market Manager, Mitglied der erweiterten Geschäftsführung und Head of Sales, ebenfalls bei Skandia. Der geprüfte Vermögensberater ist seit mehr als 14 Jahren im Versicherungsbereich tätig, hat den Management-Lehrgang zum Akademischen Business Manager absolviert und seinen "Master of Business Administration" an der Alpe Adria Universität erlangt. Hopfgartner ist verheiratet und hat zwei Kinder.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung, die Marke Wiener Städtische durch innovative Produkt- und Beratungskonzepte zukunftsorientiert am Markt zu positionieren und strategisch weiter zu entwickeln. Mein Ziel ist es, mit meinem Engagement nachhaltig zum Unternehmenserfolg beizutragen", so Hopfgartner.

Ebenfalls mit 1. September übernimmt Gerhard Leitner seine neue Position in der Geschäftsführung des Wiener Vereins. Gemeinsam mit Heinz Gerd Karch wird Leitner in Zukunft Österreichs maßgebliches Unternehmen in puncto Bestattungsvorsorge leiten. "Ich danke Gerhard Leitner für seinen bisherigen Einsatz und bin überzeugt davon, dass er den Wiener Verein zu weiterem positivem Wachstum führen wird", erklärt Müller.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ist in Österreich mit neun Landesdirektionen, 140 Geschäftsstellen und rund 3.500 MitarbeiterInnen präsent. In Österreich werden aktuell mehr als 1,3 Mio. KundInnen betreut. Weiters verfügt das Unternehmen über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist ein innovativer und verlässlicher Partner für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft des Internationalen Versicherungskonzerns VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien.

