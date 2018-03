Lust auf ein Pin-Up Fotoshooting? - Tolle Preise zu gewinnen!

Neutraubing (ots) - Wer wollte nicht schon immer mal wie ein echter Star in Szene gesetzt werden? Wer hatte nicht schon einmal Lust auf ein professionelles Fotoshooting, bei dem man sich in coolen Outfits der Welt wie ein echter Popstar präsentieren kann. Viele junge Frauen träumen davon schöne Fotos für sich selbst oder ihren Partner zu schießen, um eine bleibende Erinnerung zu haben. Besonders beliebt sind in letzter Zeit sogenannte Pin-Up Fotos geworden. Diese Art von Fotografie bezeichnet Fotos, welche in Kalendern oder auf Plakaten genutzt werden. Die Models werden dabei provokant in Szene gesetzt. Pin-Up Fotos sind keine Aktbilder, sondern vielmehr erotische Fotos, bei denen mit den Phantasien der Betrachter in erotischen Posen gespielt wird.

Wer sich selbst diesen Traum erfüllen möchte, der kann dabei jetzt sogar auch noch tolle Preise gewinnen. Denn das Unternehmen GoodPhoto veranstaltet vom 01. August bis zum 30. November den großen Pin-Up Contest 2013. Im Mietstudio von GoodPhoto kann jeder mit seinem Lieblingsmodel oder seinem Lieblingsfotographen tolle Fotos in coolen Outfits und mit verrückten Accessoires schießen. Die Fotos können anschließend auf dem Portal von GoodPhoto hochgeladen werden, damit sämtliche User diese bewerten können. Genaue Infos, wo die Fotos hochgeladen werden können, finden sich unter

http://goodphoto.de/goodphoto-foto-contest-2013/ . Nachdem die User

abgestimmt haben, werden nach dem 30. November 2013 die Gewinner ermittelt und bekanntgegeben.

Den Gewinnern winken attraktive Preise und Gutscheine. Der Sieger bekommt einen Gutschein für einen Fotografen im Wert von 100EUR, sowie einen Einkaufsgutschein im Goodlife-Shop für 100EUR. Im Goodlife-Shop können mit den Gutscheinen dann attraktive Pflegeprodukte bekannter Marken und vieles mehr eingekauft werden. Es lohnt sich also gleich doppelt an dem Pin-Up Contest teilzunehmen. Man bekommt nicht nur bleibende Erinnerungen mit erotischen Fotos von sich selbst, sondern kann auch noch tolle Preise gewinnen.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob er ein guter Fotograf oder ein gutes Model ist, der kann auch zuerst an dem Pin-Up Workshop am 28.09.2013 im GoodPhoto Mietstudio teilzunehmen. Der Fotograf Heino und das Model Stefanie zeigen wie es gemacht wird. In heißen Jeans präsentiert sich das Model auf einem geilen Motorrad, um für erotische Pin-Up Fotos zu posieren. Alle Teilnehmer lernen hier in dem sechsstündigen Workshop die Grundlagen der professionellen Pin-Up Fotografie. Alle Infos zu den Pin-Up Workshops und Contests finden sich unter http://goodphoto.de/pin-up-fotos/

Rückfragen & Kontakt:

Helmut Botzler

GoodPhoto Mietstudio

Enzianweg 1

93073 Neutraubling

Deutschland

+49 (0) 9401 - 6078961

info @ goodphoto.de