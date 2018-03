Oberhauser zu Patientendaten: Bestehende Datenschutzregeln konsequent exekutieren

Durch ELGA wird Datenverwendung strenger geregelt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser hat heute klargestellt, dass die Weitergabe von personenbezogenen Gesundheitsdaten bereits jetzt ein strafrechtlicher Tatbestand ist und im Strafgesetz, im Datenschutzrecht und auch in sämtlichen Berufsgesetzen aller Gesundheitsberufe geregelt ist. Es ist nun die Justiz und die Ärztekammer im Disziplinarbereich gefordert, Verstöße dagegen entschieden zu verfolgen. Das Gesundheitsministerium ist seit Bekanntwerden des möglichen Datenmissbrauchs mit den entscheidenden Gruppen wie Ärztekammer, Apothekerkammer, Hauptverband und Datenschutzkommission in Kontakt, um für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen. ****

In Sachen ELGA, die SPÖ und ÖVP gemeinsam beschlossen haben, wies Oberhauser darauf hin, dass damit die Datenverwendung wesentlich strenger geregelt werde als derzeit. Jeder Zugriff auf die Daten wird automatisch protokolliert und kann nachvollzogen werden - auch vom betroffenen Patienten. Gesetzeswidriger Datenmissbrauch sei so leicht aufzudecken, was ihn schon im Vorfeld verhindere, so Oberhauser, die abschließend die ÖVP kritisierte, "die billiges Wahlkampfkleingeld wechselt und Patientenverunsicherung dabei in Kauf nimmt". (Schluss) ah/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493