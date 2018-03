Lehrermangel: BZÖ-Haubner: "Umstand seit Monaten bekannt - Schmied blieb untätig"

"Schüler haben Anrecht auf bestausgebildete und aktive Pädagogen"

Wien (OTS) - "Das kann es nun aber wirklich nicht sein, dass kurz vor Schulbeginn Studenten und pensionierte Lehrer in die Schulklassen geholt werden müssen, da an Österreichs Schulen hunderte Lehrer fehlen. Unterrichtsministerin Schmied muss nun rasch dafür sorgen, dass dieses fehlende Personal nicht mit Pensionisten und noch in Ausbildung befindlichen Studenten aufgefüllt werden muss. Die österreichischen Schüler haben nämlich ein Anrecht auf einen Unterricht mit bestausgebildeten und aktiven Pädagogen", forderte heute BZÖ-Bildungssprecherin Abg. Ursula Haubner.

"Dass im kommenden Schuljahr beispielsweise in Wien hunderte Lehrer fehlen, weiß man seit April, aber Schmied hat dieser Umstand permanent beharrlich bestritten und blieb völlig untätig. Anscheinend wird die Unterrichtsministerin durch die nun schon seit Monaten andauernden Verhandlungen mit der Gewerkschaft in ihren eigentlichen Aufgaben derart blockiert, dass sie sich um die aktuelle Situation an Österreichs Schulen nicht mehr kümmern kann", schloss Haubner.

