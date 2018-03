SP-Schicker ad VP-Juraczka: Kirche im Dorf lassen

Wien (OTS/SPW-K) - "Während sich Kollege Juraczka einerseits beklagt, dass aktuell Verkehrslösungen auf der Mariahilfer Straße anscheinend nicht richtig funktionieren, bejubelt er andererseits die Personalnot der Wiener Polizei. 2.800 fehlende PolizistInnen in Wien sind jedenfalls ein Grund sich Sorgen zu machen. Lassen Sie die Kirche im Dorf, Herr Kollege! Die PolizistInnen, die laut Rechnungshofbericht in die Bundesländer transferiert werden, fehlen in Wien einfach", kommentiert der Wiener SP-Klubvorsitzende Rudi Schicker die Aussendung von VP-Juraczka in einer Kurzreplik.

