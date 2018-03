Streitpunkt Lehrlingsausweis: Wirtschaftskammer kritisiert VOR

Die Wirtschaftskammer Burgenland fordert die Verantwortlichen des VOR auf, die LehrlingsCard als Identitätsausweis zu akzeptieren.

Eisenstadt (OTS) - Was für Polizei gilt, gilt für den VOR scheinbar nicht. Ärger herrscht derzeit bei vielen burgenländischen Lehrlingen über die Vorgehensweise des Verkehrsverbundes Ostregion (VOR). Wie es aussieht, will der VOR den burgenländischen Lehrlingsausweis nun nicht als gültigen Ausweis anerkennen. Dieser ist aber notwendig, um die entsprechenden Leistungen wie das Jugend- oder Top-Jugendticket in Anspruch nehmen zu können. Und obwohl man sich schon seit Monaten um die Anerkennung bemühe und alle Vorgaben seitens des VOR erfüllt hat, stoße man auf taube Ohren, heißt es in einer Stellungnahme der Wirtschaftskammer Burgenland.

Man werde deshalb weiter um eine Anerkennung der bestehenden LehrlingsCard kämpfen: "Seit 2008 gibt es den Lehrlingsausweis, der durch eine Kooperation mit der AlphaCard des Landesjugendreferats um viele Zusatzleistungen für die Lehrlinge aufgewertet wurde. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass der VOR hier nur im Burgenland stur ist und gleichzeitig in Wien und Niederösterreich den Lehrlingsausweis akzeptiert."

Rückfragen & Kontakt:

Dkfm. Harald Schermann, E harald.schermann @ wkbgld.at