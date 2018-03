SP-Vettermann an VP-Leeb: Wien bietet österreichweit die beste Hilfe für Heimopfer

Wien (OTS/SPW-K) - "Von allen Bundesländern leistet Wien für ehemalige Heimopfer die umfassendste Hilfe, die höchsten finanziellen Unterstützungen und die umfangreichste Aufarbeitung. Lassen Sie sich das gesagt sein, Frau Kollegin Leeb!", so SP-Gemeinderat Heinz Vettermann in einer Replik auf Aussagen von ÖVP.

Um Opfern möglichst schnell, direkt und unbürokratisch zu helfen wurde die unabhängige Opferschutzorganisation Weißer Ring mit der Durchführung der Hilfeleistungen für alle Opfer der Wiener Jugendwohlfahrt beauftragt. Das gilt auch für Wiener Kinder, die in Heimen außerhalb Wiens untergebracht waren. Über 1.700 ehemalige Heimkinder haben dieses Angebot bereits in Anspruch genommen. Für Therapien, rechtliche Beratung und finanzielle Hilfe hat die Stadt Wien insgesamt 31,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Aufarbeitung der Geschichte der Wiener Jugendwohlfahrt hat die Stadt Wien den Bericht von Prof. Sieder, den Bericht der Kommission Wilhelminenberg und eine Pflegekinderstudie in Auftrag gegeben und der Öffentlichkeit mittlerweile bereits alle Ergebnisse präsentiert.

Vettermann weiter: "Alle diese Maßnahmen sind bundesweit einzigartig und haben Vorbildcharakter!" Kein einziges Bundesland (schon gar keines unter ÖVP Führung) habe höhere Summen ausgezahlt, oder intensivere Hilfeleistung in Form von Therapien angeboten.

"Hier zeigt sich wie sehr sich die Stadt Wien für ehemalige Opfer einsetzt. Anstatt an den Bestleistungen des Landes, das sich am meisten um Opfer kümmert herumzunörgeln, sollte Frau Leeb vielleicht besser in den eigenen Reihen nach Verbesserungsmöglichkeiten Ausschau halten", schloss der SP-Mandatar.

