Obernosterer: Keine Problem-Heime in sensiblen Gebieten

Klare Absage zu geplantem Heim fuer geistig behinderte ehemalige Haeftlinge in Reifnitz. Obernosterer fordert von verantwortlichen Politikern mehr Gespuehr

Klagenfurt (OTS) - "Das sagt einem schon der Hausverstand, dass man sich den Standort einer solchen Einrichtung gut überlegen muss. Bei Genehmigungen durch die Sozialrefentin und die Baubewilligung durch den Bürgermeister muss es mehr Gespuehr geben", spricht heute VP-Obmann Gabriel Obernosterer Klartext zum geplanten Problem-Heim in Reifnitz.

Es sei laut Obernosterer eine Provokation, in einem Wohngebiet oder mitten in einem Tourismusgebiet, so ein Heim errichten zu wollen. (Scluss)

