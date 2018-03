Globale Vordenker im Bereich Nachhaltigkeit debattieren auf der Ecobuild Southeast Asia richtungsweisende Fragen für die Branche

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Stephane Pouffary von UNEP und Orivaldo Barros von BRE führen durch das

Programm im PWTC, Kuala Lumpur, am 17.-19. September

Ecobuild Southeast Asia, das führende Ereignis für Nachhaltigkeit in Design, Konstruktion und bebauter Umwelt, hat ein hochkarätiges Konferenz- und Seminarprogramm angekündigt.

Durch das Programm der Ecobuild Southeast Asia führen Stephane Pouffary, Beiratsvorsitzender & CEO des Umweltprogramms der Vereinten Nationen - nachhaltige Gebäude und Klima (UNEP-SBCI) und Gründer und Ehrenpräsident von ENERGIES 2050, sowie Orivaldo Barros, Leiter internationale Geschäfte bei BRE.

Stephane Pouffary wird bei seiner Veranstaltung "Kohlendioxidarme Energie der Zukunft" am Dienstag, 17. September über erneuerbare Energien, Energiepolitik, Energieindikatoren und Markteinführung und -prognose sprechen.

"Nachhaltige Städte und Gebäude sind schlafende Riesen, die ganz vorne auf die nationalen und internationalen Agenden gehören", sagte Pouffary mit Blick auf seine Veranstaltung.

"Aufgrund der Langfristigkeit der Gestaltung von Gebäuden und Städten wird sich die heutige Untätigkeit im Bereich Energieeffizienz und kohlendioxidarme Technik für Jahrzehnte negativ auswirken und signifikante Konsequenzen für den Ressourcenverbrauch haben."

Orivaldo Barros von BRE wird am 17., 18. und 19. September jeweils zu den Themen "BREEAM", "Bauen und Infrastruktur für den Wandel" und "Innovation für die bebaute Umwelt" sprechen.

"Nachhaltigkeit ist entscheidend für eine Region, in der mit schnellerem Wirtschaftswachstum und rascherer Entwicklung gerechnet werden muss als im globalen Durchschnitt", sagte Barros. "Methoden und Normen von Building Research Establishment (BRE), die auf soliden Erkenntnissen beruhen, können Regierungen und privaten Sektoren der Region gut dabei helfen, bei Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit höchste Niveaus zu erreichen."

Die Ecobuild Southeast Asia findet am 17.-19. September 2013 im Putra World Trade Centre in Kuala Lumpur statt.

Die vom CIDB (Construction Industry Development Board) präsentierte Ecobuild Southeast Asia bietet ein dreitägiges Konferenzprogramm, Debatten und technische Seminare zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen, darunter: BIM, kohlendioxidarme Infrastruktur & Bauen für Klimaverträglichkeit, nachhaltige und integrierte Transportplanung, Identifizierung und Quantifizierung der Vorteile der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit bei der Stadtplanung. Branchenexperten von Atkins, Faithful & Gould, Carbon Trust, Fosters and Partners, RICS und Building Construction Authority werden ihre Erfahrungen und Einsichten zu Nachhaltigkeit und Verträglichkeit bei der Infrastruktur- und Stadtplanung in Südostasien mitteilen.

Nähere Informationen finden Sie unter http://www.ecobuildsea.com.

Hinweise für Redakteure

- Informationen zu Ecobuild

Ecobuild ist eine UBM gehörende globale Marke, die nachhaltiges Design und Bauexperten verbindet. Sie wird in GB, Indien, China und Südostasien abgehalten.

- Informationen zu UBM plc

UBM plc ist ein führendes globales Unternehmen für Businessmedien. Wir informieren Märkte und bringen Käufer und Verkäufer aus der ganzen Welt auf Veranstaltungen, online und in Druckmedien zusammen und liefern ihnen die Informationen, die sie für ihren geschäftlichen Erfolg brauchen. Unser Schwerpunkt liegt auf professionellen kommerziellen Zielgruppen rund um die Welt, von Ärzten zu Entwicklern von Spielen, von Journalisten zu Juwelieren, von Landwirten zu Apothekern. Unsere 6000 Mitarbeiter in 30 Ländern sind in Spezialitätenteams eingeteilt, die den entsprechenden Zielgruppen helfen, effektiv und effizient in ihren Geschäften und Märkten zu arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.ubm.com

- Informationen zu UBM Built Environment

UBM Built Environment ist der führende britische Anbieter von B2B-Informationen für die Bau-, Einrichtungs- und Immobilienbranche. Zu seinen führenden Marken gehören Barbour ABI, Building, Building Design, BSEC, Decorex International, Ecobuild INTERIORS UK, Property Week, The Sleep Event und KBB. Mit einem Team von 300 Mitarbeitern in London, Ascot, Chester und Abu Dhabi - dazu Verbindungen zu UBM-Aktivitäten von Sao Paulo bis Shanghai - blickt UBM Built Environment auf eine Erfolgsgeschichte in der Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen zurück und erfreut sich der Führung durch preisgekrönte Geschäftsleute und Redakteure.

