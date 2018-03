ORF III mit zwei "Daniel Käfer"-Heimatkrimis am österreichischen Film-Freitag

Am 23. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 23. August 2013, zeigt ORF III um 20.15 Uhr den österreichischen Heimatkrimi "Daniel Käfer - Die Villen der Frau Hürsch" von Julian Pölsler nach der Romanvorlage von Alfred Komarek. Käfers erfolgreiches Berufsleben als Chefredakteur gehört seit wenigen Wochen der Vergangenheit an. Jetzt will er im Ausseerland, wo er die schönsten Sommerferien verbrachte, über seine Zukunft nachdenken. Die Heimkehr in das Reich seiner Kindheit entpuppt sich als ein gefährliches Labyrinth, das ihn in die dunklen Geheimnisse der Ausseer verstrickt. Neben Peter Simonischek als Journalist Daniel Käfer brillieren in diesem Film u. a. Birgit Doll, Louise Martini, Suzanne von Borsody, Ludwig Hirsch, Ingrid Burkhard, Birgit Minichmayr und Karl Markovics.

Julian Pölslers "Daniel Käfer - Die Schattenuhr" folgt gleich anschließend um 21.50 Uhr. Daniel Käfers Auszeit neigt sich dem Ende zu. Doch schon in Hallstatt ist die Reise nach München zu Ende. Käfer verschuldet im Übermut einen schweren Unfall, der seinen jungen Freund Gerd Gamsjäger fast das Leben kostet. Um Wiedergutmachung bemüht, gerät Daniel Käfer erst recht in Schwierigkeiten. Mit einem dubiosen Schatzplan macht er sich auf die Suche nach einem Mann im Salz: Riesenblamage oder Start in eine neue Zukunft?

