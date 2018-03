ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels SV Horn - SKN St. Pölten

Am 23. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 23. August 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels SV Horn - SKN St. Pölten um 20.15 Uhr, das "2014 FIFA World Cup Magazine" um 22.25 Uhr und Folge 25 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Völlig unterschiedlich sind die Ausgangspositionen im Niederösterreich-Derby bei Horn und St. Pölten. Horn hat nach sechs Runden nur vier Punkte auf dem Konto und braucht dringend einen Heimsieg, um etwas Luft zum Tabellenende zu bekommen. St. Pölten will den Anschluss an die Tabellenführung nicht verlieren. Sechs Punkte beträgt bereits der Rückstand auf Liefering und Altach. Auch für die St. Pöltener zählt deshalb in diesem Match nur der Sieg. Kommentator ist Klaus Fischer.

